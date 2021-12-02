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【美食速報】「上村牧場」登陸時代廣場　$498起任食A4薩摩牛放題套餐

休閒消費 18:49 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

日本和牛燒肉放題店《上村牧場 JAPANESE BBQ》正式開業！

相信燒肉大家都愛吃，而燒肉控現在有多個燒肉店選擇，因為在東京與大阪設有分店的和牛燒肉放題店《上村牧場 JAPANESE BBQ》即日起正式登陸銅鑼灣時代廣場！餐廳分別推出3個不同價位的燒肉放題套餐，而招牌「薩摩牛饗宴套餐」和牛燒肉放題套餐只需$498起。

上村牧場門口。（圖片由餐廳提供）

「薩摩牛饗宴套餐」和牛燒肉放題套餐，可以讓大家可品嚐不同部位A4或以上薩摩牛、海膽鮭魚子壽司、松葉蟹壽司、伊比利豚肉、北海道產豚肉等，以及無酒精飲品放題。特別的是食材會以特急車軌道為大家送上。

餐廳指現成為會員有多個優惠提供，新開業期間可以免費入會，還會額外送上日本果汁梳朾（價值$38） 、另享黃金時段訂座服務、生日禮遇送薩摩牛生日蛋糕及會員消費積分禮遇。

最新影片

《上村牧場》表示會提供3款不同價位燒肉套餐，包括主打安格斯牛共86品的【經典燒肉派對套餐】、澳洲和牛共137品的【澳洲和牛燒肉套餐】及主打A4或以上薩摩牛共170品的【薩摩 牛饗宴套餐】。除了牛肉外，還會提供羊架、豚肉、雞、海鮮、自慢料 理、壽司、沙律等，每款燒肉放題更包括任飲無酒精飲品以及日式甜點。

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【經典燒肉派對套餐】

時段：

星期一至四：11時半至6時，HK$298；6時後，HK$328。

星期六、日、公眾假期及其前夕：11時半至6時，HK$328；6時後，HK$358。

小童價格（11歲或以下）HK$178。

【澳洲和牛燒肉套餐】

星期一至四：11時半至6時，HK$348；6時後，HK$378。

星期六、日、公眾假期及其前夕：11時半至6時，HK$378；6時後，HK$408。

小童價格（11歲或以下）HK$208。

【薩摩牛饗宴套餐】

星期一至四：11時半至6時，HK$498；6時後，HK$588。

星期六、日、公眾假期及其前夕：11時半至6時，HK$588；6時後，HK$678。

小童價格（11歲或以下）HK$298。

酒精飲品放題需每位＋HK$30，以上價錢另設加一服務費。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

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記者：蕭雅文

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