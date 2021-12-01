【尋元記】會考10A狀元棄iBank投身社福界　患4期淋巴癌靠音樂治療反思人生

▲ 鄺文傑在患癌後，更確信自己轉行的決定是對的。

鄺文傑（Aleck）是2003年會考10優狀元，背負世俗的期盼選擇了一條「狀元之路」——拔尖入讀中大神科「計量金融」，大學畢業後任職iBank，前途看似光明，他卻開始質疑人生價值。最終他決定跟隨自己心意，棄高薪厚職投身「表達藝術治療」行列。然而，一年前他不幸確診患上第4期淋巴癌，需要接受化療及手術，他從最初徬徨，到後來樂觀面對，利用音樂助自身走出情緒低谷，積極抗癌重拾健康。

與Aleck相約在平日下午的屯門公園，當日陽光猛烈，周遭小鳥吱吱的叫聲不斷，一名身形單薄瘦削的青年，身穿啡色間條襯衫，揹著布袋和結他，繞過人工湖向涼亭前來。大概是接受過癌症治療仍在復元，他的臉色有點泛黃，彈結他時亦微微手震，但他面帶笑容，說話亦帶著真性情。

我頭髮剛剛才長出來，感恩不是想像中那麼快就死！

▲ 經歷過癌魔折磨，Aleck仍樂觀積極。（湯致遠攝）

單親家庭長大

單親家庭長大的Aleck，自父母離異就跟著媽媽生活，由於媽媽忙於「搵食」，他從小乖巧獨立，大多數時間都留在家中溫習，小學時成績一直是全級三甲內，升上區內Band 1英中後，他認為自己不算特別標青，大約保持在全級頭10位。

直至2003年會考放榜，Aleck考獲10A佳績，一時之間成為鎂光燈下的主角。他笑言，從沒有預想過自己會成為狀元，當年面對傳媒訪問也說不出像樣的答案，不過，他承認當時有頭戴光環的自滿，認為自己前途一片光明，

當時我最大的興趣是天文和音樂，但始終在香港要跟現實有平衡，覺得要揀實用的科目，加上大家覺得揀難入的科目才是理所當然，於是報讀計量金融。

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「狀元光環」變包袱

香港中文大學的計量金融系被譽為「神科」，當然亦是尖子集中地，Aleck的狀元光環頓變包袱，Aleck發現自己不是最頂尖的一群，然而，老師和同學都對他抱有期望，認為他GPA應該要「爆燈」，令他質疑自己，也害怕別人目光，擔心失禮「10優狀元」的銜頭。

大學畢業後，他在兩間小公司工作3、4年後，終受聘於大行摩根士丹利，晉身成為iBanker，上司大讚他做投資分析，幫公司賺了很多錢，但他卻愈做愈迷茫。

雖說我的工作是做分析和預測，但很多突如其來的國家政策、環球因素，都會影響預算，賺不賺到錢也與我的能力沒有太大關係，對自身價值很迷茫。

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辭去iBanker工作

雖然已投身金融業多年，Aleck仍對音樂和戲劇深感興趣，不時當義工，透過藝術去幫助有需要的人。在一位社福界朋友介紹下，Aleck報讀了香港大學新開的「表達藝術治療」碩士課程，希望發掘其他可能性。在收到取錄通知時，Aleck竟在街上哭了起來，「可能是因為我選擇了一個自己真正喜歡的科目。」

碩士課程需要修讀3年，當中要參與一些演出和排練，最後一年更有大量實習工作，難以兼顧原來的工作，Aleck掙扎一年後，最終下定決心在碩士二年級辭職，並於畢業後投身社福界。他坦言，在工作真空期時，收到不少獵頭公司電話，介紹投行的工作，他都非常堅定，一一拒絕。

有人會質疑、好奇，好多人從錢方面出發，但我相信自己在表達藝術方面的能力和熱情。媽媽和朋友都覺得我在做有意義的事，聽到他們這樣說我都很開心。

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以音樂治療調整抗癌心態

原本Aleck在一間社福機構有固定工作，然而去年7月，他突然發現胸口有凸起的地方，手腳也漸漸出現一些腫瘤，最初醫生估計是良性脂肪瘤，沒想到9月時確診第4期淋巴癌。

事情來得又快又急，未及消化這噩耗，他就已經辭工開始接受化療，慶幸完成4輪化療後，腫瘤消退，為了減低復發機會，他亦做了骨髓移植手術，由於免疫力下降至零，最初不能外出，更要小心周遭的細菌和病毒，現時進展良好，預計下年初可重新投入工作和生活。

歷時逾一年的療程中，難免會有情緒出現。雖然自己是治療師，仍難以自我治療，他邀請一位前輩為他輔導，透過音樂處理深層次的問題。他表示，以往彈結他會在腦中構想每個和弦才彈，但有一次他卻不慎彈錯音，

那一下突兀的聲音，好像我知道自己患癌，是人生一個很大的危機，但也是機會讓我深刻反思人生，我更確信自己轉行是對的選擇，我現在的生活更開心和有意義。如果我還在金融業，一直賺錢，死了也帶不走。

成為會考狀元已經是18年前的事，證書也已泛黃。Aleck認為，這場公開試的確對他人生造成很多影響，包括選科、工作等。有人或會認為他事隔多年仍在消費「狀元光環」，但他卻不以為然，

現在我人生有新的方向和目標，這張成績單已不是人生重要的部分，但它是我的一部分，亦曾是我的里程碑，我不需要刻意遺忘。

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記者：林愛娜