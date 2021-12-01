【倒轉地球】陶大宇憑獨特唱功人氣急升　由「師奶殺手」成「網民殺手」舊跳舞片翻Hit

▲ 陶大宇唱《倒轉地球》而爆紅，獲網民成立關注組。

昔日「師奶殺手」陶大宇於內地登台時翻唱《倒轉地球》一曲，以「宇宙級」唱腔兼「水撥式」台風演繹此曲，令相關演出短片在內地網上瘋傳，頓成為網民熱話，大宇由此在近日人氣急升，成為話題人物！

陶大宇的「魔音」令網民著迷外，他早前於抖音分享的跳舞片再度翻Hit，雖然舞步騎呢，但大宇獲網民大讚跳舞有天份，網民紛紛於Facebook為大宇開設群組，希望力推這位昔日「師奶殺手」上神台。

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陶大宇抖音騷舞技

其實早於8月份開設抖音的陶大宇，其帳戶開通不足1個月，粉絲人數已直逼25萬。

大宇亦不時拍片放上抖音，當中他分享了3條短片大騷舞技，其中一短片他大跳燒酒歌散步舞，雖然舞步似螃蟹在行走，帶點騎呢古怪，不過大宇的跳舞片成功吸like，網友大讚道：「非常好，有郭富城的味道」，「大宇有跳舞的天分。」、「跳得太帥了！大家不要埋沒他的才華」等等。

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至於另一短片中，只見大宇朋友拿着手提電話擺動身體，轉頭陶大宇就舞王上身，他雙手交叉擺動，然後雙腳夾緊再放開，由於大宇表情趣怪，不少網民歡心大讚：「太帥！」、「你真搞笑」。

陶大宇不時拍片氹內地粉絲開心，其中一短片內他大玩「人間煙花定格照」，於鏡頭前扮超人、派心心和扮花等。

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陶大宇成「網民殺手」

陶大宇近日由「師奶殺手」變成「網民殺手」，58歲的他再度爆紅，網民近日於fb為他開設兩個公開群組，包括「我老婆鍾意咗陶大宇導致婚姻關係破裂關注組」，目前有近6800位成員。

另外，更有「齊齊推過氣師奶殺手陶大宇上返神台關注組」群組，成員有近9,814人，此外更有網民為大宇設計一系列sticker。

▲ 58歲陶大宇近日再度爆紅。

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對於翻唱《倒轉地球》而人氣急升，大宇接受媒體訪問時表示，選唱《倒轉地球》是希望可帶動氣氛，他笑稱雖然並非歌手，不過未致於五音不全，對於ERROR成員保錡模仿他。他未有介意，更笑言感開心為大家帶來歡樂。

對於網民希望他奪得「我最喜愛男歌手」獎項，他直言「佢哋敢俾，我就敢攞！我接古天樂的棒！」