【假冒女團】Anson Lo舞技令拍檔拜服　教主戲院謝票神徒瘋狂撐場

▲ 「教主」Anson Lo的電影處男作《假冒女團》上映以來一直獲神徒支持。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的電影處男作《假冒女團》在上周四（11月25日）上映，主創及演員都分別連日四出謝票，觀眾反應熱烈。

電影公司在今天（12月1日）發放兩條視頻，分別是5位主角，包括Anson Lo、蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina），分享在戲中排舞細節，4位女主演皆對Anson Lo才華洋溢的舞技拜服讚賞。

另一條視頻剪輯連日多位主創去到不同戲院謝票的熱鬧情況，紀錄「神徒」表現瘋狂撐場。

【假冒女團】李靜儀粉絲包場睇戲撐偶像 Heidi大受感動眼濕濕

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

教主舞藝出眾

首次擔演電影主角的Anson Lo，在戲中施展自己最善長的舞技，他說：「這齣戲包含很多跳舞戲份，特別在ending戲份，而每名演員戲外自己本身的工作，每次大家配合到一、兩小時就一起排舞，我們真正排練的時間是非常緊湊。」

四位女主演對Anson Lo的舞技及跳舞態度極為讚賞，陳紫萱回應說：「Anson Lo只用半小時就能將我們排了幾天的舞步跳出來，我明白『教主』為何這般吸引，我覺得他的粉絲很sweet，今次謝票大開眼界，除認識粉絲及偶像的心連心聯繫，很羨慕Anson Lo獲粉絲愛錫，如果日後自己能做到這樣幸福就好了。」

同時她表示要以教主為榜樣：「謝票上聽到有觀眾叫我元萱（戲中角色）同Summer，哪怕只是一聲，我也覺得非常感動。我會視Anson Lo為學習榜樣，他的勤力，相信自己都可以做到。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

教主魅力不凡

至於Heidi說：「Anson Lo的跳舞戲份，非常吸引到我的眼睛，因為他的自信。他在很短時間就能記熟整隻舞，我自己忘記時，也會偷望他一下。」

Chloe讚賞Anson Lo跳舞表現非常出色：「我們練了很多日才排到一隻舞，在他身上學到自信，相信自己地跳舞。」

Alina表示：「身為跳舞人我對他甘拜下風，要即刻跪低，我有偷偷請教他，問他這個動作身體如何扭動。」