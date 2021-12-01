【郊野公園】漁護署推出「郊野研習」　冀高中生增進學科知識及培養欣賞大自然的態度

▲ 漁護署推出「郊野研習」，冀讓學生增進學科知識及培養欣賞大自然的態度。（香港郊野公園Facebook）

漁農自然護理署與香港教育大學合作，推出郊野公園課程本位戶外學習計劃—「郊野研習」，學校可以透過使用郊野公園及特別地區作為學習的平台，進一步增進學生的學科知識之餘、更可以培養欣賞大自然的態度及建立對環境負責任的行為。

是次這兩個研習課程是為高中生（中四至中六）而設，詳情如下：

林地生態

學科：生物

地點：大帽山郊野公園遊客中心

活動：學生可以探究林地的生物多樣性同辨認林地的常見植物物種，並通過收集同分析數據去探索生物是如何適應環境。

河流環境

學科：地理

地點：船灣郊野公園新娘潭

活動：學生需要運用各種量度河流特徵方法去探究河流的形狀與形態，並且根據收集到嘅數據，再進一步研習河流作用在不同河段的變化。

最新影片：【TOPICK 診症室】斜視可從訓練改善視力 嚴重個案或須接受手術

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠