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【郊野公園】漁護署推出「郊野研習」　冀高中生增進學科知識及培養欣賞大自然的態度

社會 12:15 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

漁護署推出「郊野研習」，冀讓學生增進學科知識及培養欣賞大自然的態度。（香港郊野公園Facebook）

漁農自然護理署與香港教育大學合作，推出郊野公園課程本位戶外學習計劃—「郊野研習」，學校可以透過使用郊野公園及特別地區作為學習的平台，進一步增進學生的學科知識之餘、更可以培養欣賞大自然的態度及建立對環境負責任的行為。

是次這兩個研習課程是為高中生（中四至中六）而設，詳情如下：

林地生態

  • 學科：生物
  • 地點：大帽山郊野公園遊客中心
  • 活動：學生可以探究林地的生物多樣性同辨認林地的常見植物物種，並通過收集同分析數據去探索生物是如何適應環境。

河流環境

  • 學科：地理
  • 地點：船灣郊野公園新娘潭
  • 活動：學生需要運用各種量度河流特徵方法去探究河流的形狀與形態，並且根據收集到嘅數據，再進一步研習河流作用在不同河段的變化。

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責任編輯：李榮忠

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