【家庭暴力】母遭長期家暴潑汽油燒死　兒控訴父惡行：從未感受父愛

▲ 內地一名男子指母親遭父親長期家暴。

內地發生一宗家庭糾紛，雲南一名陳姓男子上月25日在微博發文，稱母親遭父親長期家暴及潑汽油燒死。當地警方在10月立案調查，並在上月20日拘留陳父。

兒子懷疑父親縱火

綜合內媒報導，事發於3月14日深夜，雲南宣威市男子陳繼衛及其妻禹秀英的家突然起火，兩人面部、頸部、四肢及軀幹都二度燒傷。陳繼衛經治療後康復出院；禹秀英傷勢較重，出現急性左心衰竭，留院治療。兒子陳昌雨當時在廣東打工，得悉後趕到醫院探望：

我不敢相信躺在床上那人是我媽媽，她的身體包裹着紗布，時常因痛苦而發出呻吟。我聽着、看着感到非常難受。

他從姨仔口中得知，其父疑縱火導致兩人受傷，立即報警並讓母親錄製影片作供。禹秀英指當晚與丈夫發生爭執，半夜丈夫拿了一桶汽油進屋亂潑，她上前搶汽油時也被潑到。丈夫隨後點火，她的臉馬上燒起來，屋內也起火。禹秀英因燒傷導致感染中毒休克，留院4個月後身亡。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

母遭長期家暴

陳昌雨上月底在微博發文，指他3月報警，警方在10月才立案調查，父親一直逍遙法外，自己只能拍片控訴，「沒有人替我媽主持公道，我只能自己發聲」。他在影片中表示，陳繼衛在婚前強姦禹秀英，兩人迫不得已才成婚。他又指其父無惡不作，曾因搶劫及盜竊罪入獄，出獄後長年對母親拳打腳踢；父母因此鬧過離婚，但因法院調解而撤訴。

他接受內媒訪問時表示，自己從未感受父愛，「我的人生裏，根本沒有父親這個詞，我的母親同時也是父親」。他只想為母親討回公道，「希望將父親繩之以法，讓母親早日入土為安」。

當地政府部門及後表示，公安已介入處理，並在上月20日拘留疑兇。陳父指當時是妻子點火，與陳母說法有矛盾，具體情況仍有待調查。

最新影片：妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦 前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳