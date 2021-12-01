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【致敬醫護】男子突倒地救護車8分鐘到場急救 曾智華：曾居美加歐從未見過如此高效率

健康 15:31 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

香港的醫療救護效率可謂全球no.1。

香港過去兩年發生N咁多事，社會咁大怨氣，人人講嘢十之八九傾向負面、負能量、猛發洩，彷彿香港已經冧咗咁款。

這種心態，我肥碌當然明，但從無墮入同一思維變怨男。因為任何時候、任何地方、任何人事物，總不會衰晒的。

身處任何境況，我總會看到點點光明面。

呢呢，過去的星期日，又有令人感動的一幕！

每朝，小弟慣性到附近球場急步晨運，朝朝碰口碰面的，大部分皆「熟客」，當然點頭打招呼，氣氛祥和溫馨。

當早八點，正當急步而行，幻想自己是馬匹，過下一隻，過下又一隻（因別人多慢行）時，前面一個200磅壯漢，突然腳軟，跟住仆前，面部變紫青。

如此情況，十之九九心臟病發。

場內職員有經驗，即時打九九九，詳細講明地點及情況。小弟曾住過美加歐多個城市，真係從未見過有如此效率高的救護團隊。緊急中心接Call後，約6分鐘已聽到嗚嗚聲！救護電單車先到，立即急救。

兩分鐘後，又見3位救護員推住流動床飛奔而至，這種服務效率及投入的熱誠，怎可不讚。

壯漢最終如何，未知，望吉人天相！

香港乃全球最長壽的地方，醫護專家老友指出：「碌Sir，講句笑，香港人，唔易死！因任何突發重病，都可在半小時內得到基本搶救，肯定全球No.1！你住過外地就知，若住喺埠邊，由報警到救傷車搵到你再送到急症室……香港，仍有很多福氣我哋享受緊㗎！」

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