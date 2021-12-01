【貪心新娘】港女貴過原價賣免費二手婚紗　疑丈夫批婚紗店公審吝嗇意頭利是

▲ 有港女以貴過原價向婚紗店賣免費二手婚紗，疑似她的丈夫批評婚紗店公審。

日前有港女向婚紗店出售免費二手婚紗，開價貴過原價，更要求加一封意頭利是，而店主實為婚紗的捐贈者，她在網上分享事件。昨日（11月30日）有後續發展，疑似港女的丈夫致電婚紗店，批評他們公審又吝嗇意頭利是等。

事源一名剛結婚的女子問婚紗店店主會否收購輕婚紗，坦白指「我free返嚟，問過原物主幾多錢，佢話買返嚟$1250，當時全新俾我嘅，所以只著過一次好新淨，我幸福承傳意頭價$1288賣俾你好嗎？」另外，她向店主建議封多一封意頭利是，建議$88尾。店主回覆不收購二手婚後物資，並稱「我係圖中婚紗嘅捐贈者」、「我買返嚟時泰銖1250」（約290港元）。

▲ 女子提出以幸福承傳意頭價$1288，將免費得來的二手婚紗賣給店主。（「慧子婚紗」授權圖片）

【上集詳情︰向婚紗店出售免費二手婚紗 港女賣貴過原價︰$1288加封利是】

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疑似事主丈夫來電指責

店主昨日（11月30日）於facebook專頁「慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal」更新事件，表示收到一名疑似事主的丈夫來電，批評他們公審，「送咗俾佢哋就屬於佢哋」，店主轉述對方的說話︰

連利是呢啲俾新人祝福心意都吝嗇，仲要放大嚟講，仲話件衫喺泰國買咁平都拎得出嚟送俾人擺酒店結婚用，當人咩之類……

對方說完一輪後即收線。店主就事件作出回應，她無法控制有人轉售捐贈物圖利，但她不解當時仍是準新娘的事主稱，「用完會free話出來俾其他有需要的人」，可是婚後卻向婚紗店賣免費得來的婚紗，沒洗過婚紗之餘，還賣得比原價貴。她強調基於衛生問題，公司不會收購二手婚後物資，何況尚未清洗的。

店主解釋，她捐贈給事主那件婚紗確實便宜，當時她還未開婚紗店，只是多年前在泰國買入但用不著，「抱住唔想浪費心態所以先捐出」。

網民︰兩公婆天生一對

不少網民留言撐店主，有感事主夫妻「天生一對」，表示「冇開名點算公審？頂多叫討論」、「除咗天生一對外真係無其他嘢補充」、「一隻手拍唔響，有個咁嘅老婆，個老公都差不多，一樣都係咁cheap」，而疑似事主開設假社交帳戶留言。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳