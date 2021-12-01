【採耳惹禍】30歲女子愛採耳常挖至滲液　耳道發炎發霉如長滿小蘑菇【附處理耳垢方法】

▲ 一名30歲女子愛採耳，挖至耳道發炎發霉，猶如長滿小蘑菇。

最近採耳風氣盛行，但用錯方法，隨時傷及耳道。湖南株洲一名30歲女子喜歡採耳，常挖至滲液，近日她耳朵痕癢難當，求醫後證實耳道發炎並長滿霉菌，猶如小蘑菇。

綜合內媒報道，該名王姓女子除了去按摩店採耳，還經常網購各種掏耳工具。而且，她更覺得挖耳時要挖至滲出液體才「過癮」。近日她發現左耳持續發癢，無法止癢，遂往醫院求醫，被診斷為左耳感染真菌性外耳道炎。醫生指，該女子耳朵發霉，長滿霉菌，呈一個個蘑菇形狀，有的已經長得很大，有的還在萌芽。

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挖耳或令耳垢推得更入

本港屯門醫院耳鼻喉科副顧問醫生黃霆嘉早前曾接受TOPick訪問，她表示，耳垢有助抑制細菌生長及保護耳道，一般可隨皮膚新陳代謝慢慢退出外耳道，毋須特別清潔。「如以棉花棒或電動清耳機、螺旋掏耳機等挖耳，或弄巧成拙令耳垢推得更入。」

黃醫生指，耳垢推入後會阻塞耳道，可造成中度聽力受損，「是傳導性失聰而非神經性，嚴重者不會致聾，但會不斷發炎、耳膜穿孔，聽東西都好像隔了一層。」部分人耳垢較多，排出能力較差，或令耳垢堆積成耳垢塞，造成持續性耳塞、耳痛甚至聽力下降。

如有需要，她建議使用耳垢軟化劑或潔耳液，沖走耳垢，但必須依照指引正確使用。坊間亦有人以耳燭方式去清耳垢，她指出，暫未有證據顯示有效，反之，熱氣可能會燙傷耳道令耳膜穿孔，故不建議使用。

正確處理耳垢的方法

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另外，本港衞生署亦有提供耳垢軟化劑的使用方法：

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責任編輯：羅嘉欣