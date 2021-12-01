【最萌星二代】3歲半李元元換冬季校服好緊身　李璨琛低估肥妹Lucy買細size

▲ 3歲半的Lucy返學換冬季校服，第一日穿已經好緊身，頸鈕都扣唔埋。

學生哥紛紛換上冬季校服，李璨琛女兒李元元（Lucy）返幼稚園K1都換季了，昨日（30日）Lucy媽Sophia為她換新校服時，發覺套校服已經不太合身，頸鈕扣不到、肚腩位勁貼，Lucy不斷對媽媽說好緊呀！

▲ 李璨琛（左）低估了肥妹Lucy，校服沒有買大一個size。（IG圖片）

3歲半的Lucy被媽媽笑稱正就讀「公主教」幼稚園K1，肥妹公主Lucy要換上冬季校服，可是套校服第一日穿已經好緊身！不過，愛穿校服裙的Lucy一樣笑得好開心，擺出V字手勢兼嘟嘴表情多多。媽媽拍下多張照片分享至社交平台，並留言笑指︰

個頸位係完全扣唔埋啦！仲有個肚位都係！#校服表示壓力好大 #係咁話好緊呀媽媽

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不少網民留言表示，小朋友大得快，買校服必須買大一個碼，Sophia爆笑解釋全因信錯了豬隊友，「因為今次係老竇買」，引來網民共鳴留言︰「低估咗Lulu嘅生長能力」、「老竇表示貼身裙先好睇」、「我明，全地球嘅老竇做嘢真係咁上下」。

重溫Lucy夏季校服Look︰

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其後Sophia再分享另一張Lucy「爆鈕照」，Lucy穿上日常喜歡的裙裙，背部一排鈕扣快撐到爆開，可見Lucy快高長大，連蔣家旻也忍不住留言︰「咁落去公主衫都扣唔到㗎喇」。

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據悉Lucy入讀位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，為天主教香港教區17間幼稚園之一，本學年該校獲批參加2021至22學年「幼稚園教育計劃」，學費由全年$40,800變成免費。星二代校友包括吳日言的女兒、周汶錡兩名兒子，其中大仔Jacques剛K3畢業升小一。

天主教聖瑪加利大幼稚園於1986創辦，著重品德教育，課程以兒童為本，從遊戲中學習，以提高學習興趣、啟發創意思維，學校強調不會要求幼兒班學童執筆寫字，亦不會要求學童做機械式抄寫或操練式的計算練習。

該校招收2022至23年K1新生已完成面試階段，12月中旬將以書面通知結果，1月辦理註冊手續。

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責任編輯︰林綺玲