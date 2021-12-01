【痛風陷阱】愛打邊爐燒烤3年只喝飲料不喝水　30歲男關節變形全身長滿痛風石

▲ 愛打邊爐燒烤3年只喝飲料不喝水，30歲男關節變形全身長滿痛風石。

很多人不愛喝水，改以飲料代替，久而久之恐引發健康危機。內地一名30歲男子，生活作息不規律，經常打邊爐、燒烤、喝汽水，甚至整整3年沒喝過白開水，最終導致關節變形，全身長出痛風石。

據內地傳媒報道，遼寧省瀋陽市一名張姓男子，自大學起生活作息變得不規律，平時愛打邊爐、燒烤，又把汽水當水飲，整整3年沒喝過白開水，結果雙手、雙肘、雙腳、膝頭、足部跟腱都長出痛風石，大部分都沉積在關節肌腱的周圍，嚴重影響到日常生活。

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醫生指，痛風石形成後會對關節造成一定損傷，假如形成畸形痛風石，即使透過手術取出，未來的關節功能仍會受一定程度的影響。

醫師解釋，一般來說，形成痛風結石有兩個主因，第一攝取過多高嘌呤（Purine）食物，例如魚肉、海鮮及部分飲料等；第二個原因是代謝問題，當患者的體內無法排出高嘌呤食物殘留的尿酸，就會形成結石。

常食海鮮、火鍋易患痛風

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾接受TOPick訪問時表示，痛風石是尿酸鈉鹽的結晶，與長期患痛風症的患者有關，當高尿酸情況持續愈久，就會出現痛風石。

他又稱，痛風石多出現在關節、軟骨、內臟等器官，會影響到關節紅腫、發炎、甚至內臟器官受損，若皮膚受損，會增加細菌感染風險，建議及早醫治，並建議痛風患者在飲食上，切勿吃太多嘌呤食物，如海鮮、内臟、火鍋、老火湯、飲酒等。

痛風的成因是尿酸沉積，導致關節發炎，而血液內的尿酸除了體內產生外，還可來自食物，因此在飲食方面下功夫，都可有效降低發病的機會。

點擊下圖看可誘發痛風的高危食物：

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責任編輯：羅嘉欣