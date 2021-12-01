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【倒轉地球】大嘥鬼惡搞「倒轉地球」　獻聲唱：來吧，救救地球！

社會 12:42 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

大嘥鬼惡搞「倒轉地球」，獻聲唱：來吧，救救地球！（大嘥鬼Facebook）

近日網上瘋傳「師奶殺手」陶大宇於內地登台時翻唱《倒轉地球》一曲，成為網民熱話。環境局宣傳代表「大嘥鬼」亦在社交平台「抽水」，翻唱陶大宇版本的《倒轉地球》，將《倒轉地球》改編為《救救地球》，希望網民在聽歌時，亦要救救地球，支持碳中和。

陶大宇憑獨特唱功人氣急升，由「師奶殺手」成「網民殺手」舊跳舞片翻Hit。詳情即看【下一頁】

「大嘥鬼」版本的救救地球

*就是未怕醜 噓！
來吧救救地球 來吧鬼粉密謀
送走Carbon 碳中和 信鬼鬼會長壽
來吧 救救地球 來吧撐撐碳中和
全民減碳
今天撐撐 只想救地球*

*loop*

不少網民都大讚「大嘥鬼」，笑言就知道「大嘥鬼」一定會「抽水」，更想幫他籌組歌迷會：

我愛鬼鬼

我就知道你唔會miss抽呢次水

鬼鬼真係好鬼馬

想幫你籌組歌迷會 ！

臨尾差咗個「噓」呀，衰鬼

最新影片：【TOPICK 診症室】斜視可從訓練改善視力 嚴重個案或須接受手術

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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