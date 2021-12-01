【倒轉地球】大嘥鬼惡搞「倒轉地球」　獻聲唱：來吧，救救地球！

▲ 大嘥鬼惡搞「倒轉地球」，獻聲唱：來吧，救救地球！（大嘥鬼Facebook）

近日網上瘋傳「師奶殺手」陶大宇於內地登台時翻唱《倒轉地球》一曲，成為網民熱話。環境局宣傳代表「大嘥鬼」亦在社交平台「抽水」，翻唱陶大宇版本的《倒轉地球》，將《倒轉地球》改編為《救救地球》，希望網民在聽歌時，亦要救救地球，支持碳中和。

陶大宇憑獨特唱功人氣急升，由「師奶殺手」成「網民殺手」舊跳舞片翻Hit。詳情即看【下一頁】

「大嘥鬼」版本的救救地球

*就是未怕醜 噓！

來吧救救地球 來吧鬼粉密謀

送走Carbon 碳中和 信鬼鬼會長壽

來吧 救救地球 來吧撐撐碳中和

全民減碳

今天撐撐 只想救地球* *loop*

不少網民都大讚「大嘥鬼」，笑言就知道「大嘥鬼」一定會「抽水」，更想幫他籌組歌迷會：

我愛鬼鬼

我就知道你唔會miss抽呢次水

鬼鬼真係好鬼馬

想幫你籌組歌迷會 ！

臨尾差咗個「噓」呀，衰鬼

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記者：李榮忠