【非法打鬥】涉機場空運中心貨運站內集體打鬥　拘捕5男子

▲ 警方昨天在機場警區拘捕5名男子，涉嫌在公眾地方打鬥。（警方提供）

警方今日（12月1日）表示，拘捕5人，涉上月在機場空運中心貨運站內集體打鬥。

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警方指，上月27日下午接報，指當日凌晨時分有人在機場空運中心貨運站內集體打鬥。機場警區刑事情報及支援隊接手調查案件，並聯同新界南機動部隊及警犬隊連日在機場貨運區一帶搜查多個罪案黑點，截停及查問逾100人。經深入調查及搜查多處地點後，昨天在機場警區拘捕5名年齡介乎26至41歲的男子，涉嫌在公眾地方打鬥，所有被捕人已獲准保釋候查，不排除有更多人被捕。



警方稱，根據香港法例245章《公安條例》，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處罰款5千元及監禁12個月。

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責任編輯：余思嵐