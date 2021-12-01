【離婚抉擇】住劏房遭丈夫家暴過非人生活　港媽為女啞忍排公屋5年不敢離婚

▲ 有名港媽住劏房跟丈夫日嘈夜嘈，但為了上公屋不敢離婚。

家家有本難念的經，有港媽跟丈夫不和遭受家暴，但不敢離婚，為的是不想放棄一家三口輪候公屋的5年半時間，丈夫要脅她若果離婚會取消申請公屋，不會留給她和女兒。港媽陷入兩難中，現階段為了女兒啞忍，但又難以想像日後如何捱下去，感到不知所措。

該名港媽於上周三（24日）在「香港討論區」發帖，她向網民求助，指出現時一家三口輪候公屋已有5年半，但不想跟丈夫住，她想過離婚，但丈夫是公屋申請人，如離婚，他明言會取消公屋，港媽為了住屋問題感到苦惱。

事主指夫妻關係在孩子出世後愈來愈差，她指在女兒2歲時，由於公司倒閉，她決定當全職媽媽湊女，當時住夫家，老公沒有供樓供車的經濟壓力。她跟丈夫及男家家人關係差，有感老爺、姑奶跟老公聯手攻擊她，姑奶語言辱罵她，老公又罵她正一垃圾。

租劏房過著非人生活

之後事主跟丈夫租劏房，丈夫負責交租，並說每月給$2,000家用，由妻子負責煮飯。當時事主決定繼續當全職媽媽湊女，可是丈夫想反口威脅她出來工作，不肯給家用，事主在劏房住了1年，形容「簡直過著非人生活」。

事主提及想離婚的原因是「相處不到，不喜歡對方，每天都不開心，同對方家人都不夾」，事實上她涉受到丈夫虐待，事主曾要躲在廁所才不被騷擾。

逼我穿性感衣服短裙睡覺，我當然不穿，他有偷拍的癖好，每晚都逼人穿，我每晚都不肯穿，搞到晚晚嘈，有次他逼我sex，我不肯，他就不給我睡覺。

此外，夫妻為了錢銀常嘈交，樓主受到家暴，有感每晚嘈交影響女兒成長。

有次我叫他給家用，他不肯，口角間他摙住我頸差點窒息，我反抗都有抓傷他。

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不想重過地獄生活

1年之後樓主重返職場工作，女兒交由公公婆婆湊，現在正輪候公屋，有感住劏房的經歷，真的不想跟丈夫一起住公屋。

不想過返地獄般的生活，對方性格是改不到，現在仲好討厭他，為了小朋友我一直忍忍忍，真是不知點做好？好辛苦，當一家三口最快8年上樓，排左5年半，仲有兩三年點忍。

樓主最擔憂的是丈夫作為公屋申請人，怕他一拍兩散取消公屋，但不想取消公屋，離婚又不得，現在不知可點做。

網民建議找社工

網民就此給予不同意見，認為港媽需要取捨，如夫妻關係未能改善，長遠在一起也不是辦法。有關公屋方面的問題，有網民建議宜找專人了解。事實上，據《公共租住房屋申請須知》顯示，當公屋申請人離婚時，若雙方未能就申請的擁有權達成協議，則擁有子女管養權的一方有優先權保留原有申請。其他網民的意見如下︰

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責任編輯：王明芳