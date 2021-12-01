【Omicron變種病毒】港大成功分離Omicron病毒株　杜啟泓指對結果對衞生政策及疫苗研發有參考價值

▲ 港大微生物學系成功從臨床標本中分離出Omicron變異病毒株。（資料圖片）

港大微生物學系成功從臨床標本中分離出Omicron變異病毒株，分離出來的病毒株將可用於開發和生產滅活全病毒疫苗（詳情即看：【下一頁】）。港大微生物學系系主任杜啟泓表示，研究結果對公共衞生政策，以及疫苗研製有好大的影響及參考價值，惟強調現時難以判斷Omicron變種病毒會否成為主流病毒，仍需培植足夠數量的Omicron病毒，才可進行動物實驗。

▲ 負責研究的微生物學系講座教授袁國勇（右）及港大微生物學系系主任杜啟泓（左）。（資料圖片）

杜啟泓今早（1日）接受電台訪問時提到，若要得知Omicron變種病毒的傳染性或對疫苗的影響，必須要有其病毒株才可，形容是次研究結果對公共衞生政策，以及疫苗研製有好大的影響及參考價值。

他說，成功分離出Omicron變異病毒株，即代表可以繼續研究其入侵細胞的能力，以了解病毒的傳染性，目前仍需兩至三星期，培植足夠數量的病毒，才可以進行動物實驗，得出更多研究結果。此外，另可分析已接種新冠疫苗人士，或曾染疫的患者，所產生的抗體能否中和Omicron變種病毒：

如果抗體中和沒有這個病毒，即有機會可能這個病毒會影響疫苗的效用。

杜啟泓又指，研究團隊擔心Omicron變種病毒會成為主流病毒，全球現時會加強檢測，故初期有較多病例並不出奇，強調現時仍難以判斷，要觀察多兩至三個星期。

至於本港首兩宗確診個案，兩名患者沒有直接接觸，或由空氣傳播染病，杜啟泓形容情況令人憂慮。但他強調，現有數據仍很少，或需要多一至兩周才可了解更多，又相信現有疫苗對變種病毒仍然有效，惟保護力或會略減，呼籲仍未接種新冠疫苗人士盡快接種。

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責任編輯：郭詩詩