【聖誕2021】樂富廣場Unboxing Christmas　5米高巨型聖誕樹+4大打卡甜蜜小屋

▲ 樂富廣場聖誕節推出Unboxing Christmas，有5米高巨型聖誕心靈之樹。（商場提供）

樂富廣場由即日起至2022年1月2日，推出Unboxing Christmas活動，場內外設有多個七彩顏色裝置，並邀請心理學家為大家闡述不同顏色的寓意，讓大家可以了解自己喜愛顏色反映的個性及特質。場內更有多個幸福甜蜜場景，絕對是今年聖誕打卡必到之處。

活動期間，廣場B區中庭會設有多組藝術裝置，顏色鮮艷讓大家恍如置身於彩色世界。當中最矚目必定是5米高的巨型聖誕樹Christmas Treerapy，參加者可從裝置提供的8種顏色中挑選其中兩種喜愛顏色，由心理學家陳健欣解釋各顏色反映的個性和特徵。而聖誕樹內的不同大小球體會變成參加者所選顏色，成為獨一無二的打卡背景。

▲ 閃亮金磚︰滿屋金光閃耀，任何角度打卡都是話題之作。（商場提供）

而期間顧客只需登記成為領展會員，或上載任何一張聖誕裝置的合照到社交媒體，再hashtag #樂富廣場，即可免費進入聖誕樹，於專屬顏色背景下留下精彩一刻！除了巨型聖誕樹外，廣場B區的戶外休憩用地更設有4間繽Fun小屋，包括甜蜜糖果、閃亮金磚、五光十色霓虹牆及黑夜彩虹，全部內藏驚喜甜蜜場景，大人細路都會喜愛。

另外顧客於樂富廣場憑指定電子消費，即可換領高達3小時免費泊車優惠，盡享購物樂趣。而於12月期間換領泊車優惠時，更可額外獲得Decathlon $50優惠券1張，數量有限，先到先得。

記者︰黃依情