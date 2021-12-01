【聖誕2021】荃灣廣場怪誕森林奇遇記　6大打卡位+筍得祭高達$1,700回贈

▲ 荃灣廣場於聖誕期間設置5米高巨型怪誕老人。（商場提供）

新鴻基地產旗下荃灣廣場由即日起至2022年1月2日，特意聯同國際著名阿根廷當代藝術家Javier Gonzalez Burgos，在L5空中花園打造怪誕森林奇遇記主題聖誕裝置，帶大家走進怪誕森林擔當故事主角，與一眾聖誕系列怪誕角色相遇，創造驚喜難忘的魔幻回憶。

主題遊園有6大必影打卡位，當中最搶眼的必定是長達20米的怪誕劇場，由聖誕鹿帶領大家體驗大合唱演奏廳、木偶劇場、坐上聖誕鹿車感受與別不同的怪誕氣氛、5米高巨型怪誕老人，以及數之不盡的可愛歡樂小動物等，等待着大家來感受怪誕森林的獨特魅力。

▲ 打卡位之一的「你找到『我』嗎？怪誕之森 」。

商場同時舉辦半年一度的筍得祭，節日激筍消費回贈高達$1,700商場贈券，包括由即日起至11月30日期間，在任何商戶即日以電子貨幣消費滿$2,000，可換$100商場贈券；滿$6,000可換$400，以及滿$15,000可換$1,200商場贈券。

記者︰黃依情

02EF006︰荃灣廣場於聖誕期間設置5米高巨型怪誕老人。

02EF008︰打卡位之一的「你找到『我』嗎？怪誕之森 」。

