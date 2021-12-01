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【倒轉地球】九巴仔抽水「倒轉地球」　提醒乘客要戴上耳機避免騷擾其他乘客

社會 13:36 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

九巴仔抽水「倒轉地球」，提醒乘客要戴上耳機避免騷擾其他乘客。（KMB 九巴專頁）

近日網上瘋傳「師奶殺手」陶大宇於內地登台時翻唱《倒轉地球》一曲，成為網民熱話，不少專頁都加入「抽水」（大嘥鬼惡搞「倒轉地球」　獻聲唱：來吧，救救地球！詳情即看【下一頁】）。九巴亦有參與「抽水」，提醒大家在乘搭巴士看影片、聽音樂都要戴上耳機，不要影響身邊的乘客。

九巴在社交平台發表帖文「九巴仔提提你唏！來吧戴上耳機」，提醒大家車廂內有其他乘客，不論是用手機看影片或聽音樂，總之有聲音播出，就要記緊戴上耳機，避免騷擾其他乘客。

如果講到搭緊九巴聽歌啦喎，就梗係要掩………….返住耳仔，用耳機呀！

網民大讚九巴「抽水」迅速，不過，有不少網民都在貼文下反映，依然有很多乘客不戴耳機造成騷擾：

巴士仔真係跟得好貼，巴士公司應該獎勵負責的部門

成日抽水都抽得咁快嘅

有不少乘客依舊開大音量打機睇片……

有錢買電話，無錢買耳機

可唔可以叫埋啲人傾偈傾電話細聲啲...

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記者：李榮忠

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