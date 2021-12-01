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【追女神食譜】《開心速遞》邋遢妹張盈悅被爆騎呢古怪　港姐伍韻婷勁冧林正峰讚成熟穩重

娛樂 14:06 2021/12/01

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張盈悅跟落選港姐伍韻婷於節目上被追求。

無綫J2節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》明晚及周五晚（11月2日及3日）將播出第9及第10集，本周嘉賓同樣是港姐出身的靚女，分別為2020年12強止步港姐張盈悅，以及應屆參選港姐伍韻婷，而本周有幸「追求」女神的主持分別為曾展望（GM）及林正峰。

畢業於美國音樂及戲劇學院的張盈悅，受過專業演藝訓練，之前於《愛‧回家之開心速遞》中憑「邋遢妹」一角及瘋狂剃腳毛戲成功跑出！

原來盈悅私下亦是「奇女子」，GM致電邀約食飯時，除了以「搞笑悅」稱呼她外，更笑謂：「她說話好似周星馳，好無厘頭。我對她冇策略架，因為好難捉路。」

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撐枱腳期間，盈悅表現比GM更粗豪，亦對GM所有攻勢毫無反應，只是數度無言至整個人趴在枱上。

GM最後決定投其所好，叫盈悅教做戲，不過盈悅冷不防謂：「我跟過三個同學排過感情戲，但有兩個都退了學。」成功反嚇窒GM。

另一集嘅嘉賓係伍韻婷，有「嬌小女神」之稱。

林正峰負責出擊的對象則為伍韻婷，伍韻婷對正峰印象大好，除主動與正峰開玩笑，又大讚正峰Pretty Boy兼成熟穩重。

相反，GM則躺著中槍，被伍韻婷笑指似Playboy。

正峰又出「追女殺」殺手鐧。

對著正峰全程不停甜笑的伍韻婷，私下亦是大方女友，她坦言不介意男友與女性友人吃飯：「但我需要知道是誰，都是互相尊重。」

天生佛心的伍韻婷，最後給正峰滿分十分，不過當她得悉黃亞保（保哥）是幕後大廚時，即笑指保哥值101分，成功氹得保哥笑逐顏開。

最新影片推介：炎明熹專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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