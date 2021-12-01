【Omicron變種病毒】袁國勇指港大團隊正進行下一步研究　包括與內地藥廠協商生產疫苗

▲ 微生物系主任杜啟泓(左)、微生物學系講座教授袁國勇(中)、陳鴻霖教授（右）（曾耀輝攝）

港大微生物學系成功從臨床標本中分離出Omicron變異病毒株，分離出來的病毒株將可用於開發和生產滅活全病毒疫苗（詳情即看：【下一頁】）。負責研究的微生物學系講座教授袁國勇、陳鴻霖及微生物系主任杜啟泓見傳媒解釋是次發現，並指團隊下一步將就數方面展開研究，包括感染Omicron對曾感染新冠肺炎或接種不同疫苗的人士影響、香港檢測會否有影響，以及正與內地疫苗生產商協商，協助盡快製造針對是次變種病毒的疫苗。

袁國勇表示，本港在11月25日出現首宗輸入個案帶有新變種病毒Omicron，港大研究團隊日前在其中一個病人的分泌物中分離出病毒，並利用VERO E6細胞成功培殖出新變種病毒；下一步將就病毒擴大及純化，增大病毒樣本，供有需要的實驗室使用。

團體未來亦會聚焦數方面研究，包括分析已接種科興、復必泰等不同疫苗的人士，或曾受感染患者，產生的抗體能否中和Omicron變種病毒，亦會聯同美國病毒專家何大一研究，分析現有用於治療的中和性單株抗體是否有效；就美國有檢測未能測出Omicron感染，團隊會同時監測本港的測試是否仍然有效。

他又說，就培植出來的Omicron是否可作疫苗，正與內地疫苗生產商協商，盡快生產疫苗，於Omicron成為另一種大流行變種病毒前，及早提供疫苗接種，惟現階段未可透露合作的內地疫苗生產商。港大微生物學系教授陳鴻霖亦透露，港大研發的噴鼻疫苗亦將整合Omicron病毒株，惟仍需要做動物實驗，才可得知是否對此變種病毒有效。

本港至今出現3宗Omicron確診個案，本港的防疫政策是否需要調整，他強調沒有一個地方可以做到完全滴水不漏，認為本港的防疫措施已經足夠且做得不錯，故防疫措施應是有效的。

過去五個月，本港基本上是清零，即使間中有一、兩宗都沒有傳入社區。

不過，他認為「久守必失」，若非100%人都已經接種疫苗，病毒總會有機會在港傳播，加上現時全球對Omicron變種病毒的認識不多，必須盡快研究其傳播性和毒性，包括將進行動物實驗，以了解Omicron與Delta等變種病毒在動物身上傳播力的分別等。

面對Omicron變種病毒，新冠疫苗是否仍然有效，袁國勇提到新加坡已兩劑疫苗的人群已達至85%，大部分人接種核酸疫苗，惟當地的爆發率仍然很嚴重，特別是長者的接種率很低，其死亡率亦會較高。他說，將來在面對Omicron變種病毒時，或需要接種更多疫苗，特別是如已接種兩針科興者：

可能一定要打第三針，甚至將剛培養的Omicron病毒變成科興新的疫苗，才會有更好的保護。

不過，他認為市民毋須太過驚慌，指首兩宗本港確診個案的患者都已接種兩劑mRNA疫苗，其病徵病狀都十分輕微，而他們在數天內，血液對表面抗原的抗體增10倍以上，即是說現有的BioNTech疫苗對令人體免疫系統有一定記憶，即使病毒出現變種，仍能夠發揮一定作用。

雖然因本港的病例太少，但暫時來說，ｍRNA疫苗似乎對Omicron變種病毒有一定保護力，可能避免患者出現重症。

他又強調暫時未知對長者及長期病患者的威脅，呼籲市民要盡快接種疫苗，尤其在面對變種病毒時，接種疫苗是非常重要。

至於Omicron會否影響兩地通關，袁國勇就認為能否通關最視乎兩地疫情，強調在對Omicron變異病毒株的認知太少的時候，認同食衞局局長陳肇始所說的防疫措施應「宜緊不宜鬆」。

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記者：陳正怡、郭詩詩