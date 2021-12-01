  • 19°C
香港時間 : 20211201日 (週三) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拳王】黎耀祥演石傲山陰沉眼神交足戲　網民期待角色終極變奸

娛樂 14:08 2021/12/01

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

黎耀祥於《拳王》演石傲山。

黎耀祥、張振朗、姚子羚、賴慰玲主演TVB台慶劇《拳王》內，三屆視帝黎耀祥的演出成為關注點之一。黎耀祥向來擅演小人物角色，他在《拳王》飾演退隱拳壇、為利是圖的商人「石傲山」。

視「石傲山」為人生重要角色

為了今次角色，57歲的黎耀祥更顛覆年齡所限，進行地獄式減磅操出鋼條身型，難怪拍過無數角色的黎耀祥，直言今次演出對自己意義重大！

在《拳王》中，黎耀祥由過氣拳王，搖身一變成為機關算盡的拳館老闆，角色設定上跟以往飾演大好人有著很大反差。

今次劇中凡事利字行頭、不擇手段的他，為成為博擊聯會委員，不惜使橫手影響拳賽結果，劇裡他曾傲氣表示：「不穿鞋，只能站在擂台上，從來話事的，都是穿上鞋的人。」

除了說話霸氣外，在演繹上又不時展現出深藏不露的眼神，盡現「石傲山」機心男的個性，再加上Cool爆的黑色皮褸造型，令不少網民期盼黎耀祥會愈來愈奸，與張振朗正邪對決。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

祥哥地獄式減磅

對於網民的期盼，他指今次角色有別於一般人傳統「反派」角色，非常立體，跟姚子羚與賴慰玲亦有感情關係，「石傲山」算是黎耀祥演過的云云角色中，具深層次的角色。

而事實上，一向演技備受認同的黎耀祥，為了今次在《拳王》中一段短短數十秒回憶的打拳戲，他不惜進行地獄式減磅，最終短短兩個月減掉20磅，練出鋼條身型，吸睛度不乏其他小鮮肉演員。

最新影片推介：炎明熹專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【拳王】張振朗花一年谷肥40磅再操肌　煉成爆肌身型公開地獄式餐單【附詳情】
13:52 2021/11/10
【拳王】張振朗花一年谷肥40磅再操肌　煉成爆肌身型公開地獄式餐單【附詳情】
【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
13:21 2021/11/21
【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
【拳王】譚俊彥客串一集仍操出靚肌上陣　半年激減30磅練成鋼條身型【內附詳情】
13:21 2021/11/24
【拳王】譚俊彥客串一集仍操出靚肌上陣　半年激減30磅練成鋼條身型【內附詳情】

你可能感興趣

【拳王】張振朗花一年谷肥40磅再操肌　煉成爆肌身型公開地獄式餐單【附詳情】
13:52 2021/11/10
【拳王】張振朗花一年谷肥40磅再操肌　煉成爆肌身型公開地獄式餐單【附詳情】
【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
13:21 2021/11/21
【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
【拳王】譚俊彥客串一集仍操出靚肌上陣　半年激減30磅練成鋼條身型【內附詳情】
13:21 2021/11/24
【拳王】譚俊彥客串一集仍操出靚肌上陣　半年激減30磅練成鋼條身型【內附詳情】
黎耀祥 拳王 姚子羚 賴慰玲 張振朗 電視劇 TVB

最高瀏覽

【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
16:09 2021/11/30
【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
14:58 2021/11/29
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
【凶宅試瞓】888呎凶宅賣唔出請人24小時直播試瞓　凶宅試睡員直播證明「安全」
15:06 2021/11/30
【凶宅試瞓】888呎凶宅賣唔出請人24小時直播試瞓　凶宅試睡員直播證明「安全」