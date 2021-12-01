【拳王】黎耀祥演石傲山陰沉眼神交足戲　網民期待角色終極變奸

▲ 黎耀祥於《拳王》演石傲山。

黎耀祥、張振朗、姚子羚、賴慰玲主演TVB台慶劇《拳王》內，三屆視帝黎耀祥的演出成為關注點之一。黎耀祥向來擅演小人物角色，他在《拳王》飾演退隱拳壇、為利是圖的商人「石傲山」。

視「石傲山」為人生重要角色

為了今次角色，57歲的黎耀祥更顛覆年齡所限，進行地獄式減磅操出鋼條身型，難怪拍過無數角色的黎耀祥，直言今次演出對自己意義重大！

在《拳王》中，黎耀祥由過氣拳王，搖身一變成為機關算盡的拳館老闆，角色設定上跟以往飾演大好人有著很大反差。

今次劇中凡事利字行頭、不擇手段的他，為成為博擊聯會委員，不惜使橫手影響拳賽結果，劇裡他曾傲氣表示：「不穿鞋，只能站在擂台上，從來話事的，都是穿上鞋的人。」

除了說話霸氣外，在演繹上又不時展現出深藏不露的眼神，盡現「石傲山」機心男的個性，再加上Cool爆的黑色皮褸造型，令不少網民期盼黎耀祥會愈來愈奸，與張振朗正邪對決。

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祥哥地獄式減磅

對於網民的期盼，他指今次角色有別於一般人傳統「反派」角色，非常立體，跟姚子羚與賴慰玲亦有感情關係，「石傲山」算是黎耀祥演過的云云角色中，具深層次的角色。

而事實上，一向演技備受認同的黎耀祥，為了今次在《拳王》中一段短短數十秒回憶的打拳戲，他不惜進行地獄式減磅，最終短短兩個月減掉20磅，練出鋼條身型，吸睛度不乏其他小鮮肉演員。

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