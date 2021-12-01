【青春本我】《聲夢》學員互爆拍劇秘密　Chantel忍笑能力弱被封NG王

▲ 《聲夢傳奇》

由《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、孫漢霖（火雞）、黃奕斌（Hugo）演出的TVB青春劇《青春本我》，將於本周日（12月5日）晚在翡翠台首播。

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《盛‧舞者》參賽者演出

除《聲夢》學員參演《青春本我》外，並有《盛‧舞者》的參賽者演出，此外還有JW王灝兒、吳業坤、朱敏瀚、吳若希、姜皓文、陳煒、麥秋成、劉展霆（Eden）、李紹堅、林子超、陳苑澄（Tania）及簡家麒。

而王祖藍、鄧梓峰、Johnny Yim分別飾演校監、校長及小學部校長，錢嘉樂、湯盈盈、黎燕珊、楊玉梅、楊證樺、沈可欣及蘇麗明則分別飾演父母角色。在一眾家長中，最為特別是楊證樺與沈可欣、錢嘉樂與湯盈盈，他們劇內劇外均是夫婦。

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首度劇中演夫妻

翻查資料，盈盈樂樂更是首度在螢光幕前演夫妻。問到導演李敏二人為何願意獻出第一次時，她笑言：「其實同嘉樂之前係街坊，依家都住得近，加上志同道合，所以佢一直好支持我呢個青春歌舞心理劇，佢係最早期聽Concept同Demo嘅人。」

李敏一直有感劇中未有角色適合嘉樂而苦無與對方合作機會，直到鎖定找盈盈演出虎媽一角時，才想到可邀請嘉樂拍住上：「其實之前完全唔知佢哋冇喺幕前一齊演出過，我哋知盈盈本身係好溫柔，但搵佢做虎媽係因為覺得佢口齒伶俐，可以Handle到個角色，然後就順便叫埋嘉樂，嘉樂亦都好爽快就答應。」

另外，據劇組最新發布劇照，除Felix，祖藍與梓峰的角色原來亦相當搞笑，祖藍更不時「搔首弄姿」晒萌樣。

問到繼電影《給我一天》後再與祖藍合作感覺，李敏笑謂：「嗰次同佢合作真係好舒服同愉快，佢真係好勤力嘅演員，會坐埋一邊係咁讀劇本。再加上我睇過佢舞台劇演出，同埋感受到佢對Musical好喜愛，所以我一決定拍歌舞劇就覺得佢做校長會好有效果，而佢亦好爽快答應。」

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Chantel被封NG王

此外，早前無綫官方頻道See See TVB推出《青春本我之最最最最最！》花絮片，一眾聲夢學員在片段中「互爆」大鑊，Chantel被封NG王，Felix雙「喜」臨門獲封遲到王及嘈吵王。

Chantel得悉自己是眾成員心目中的NG王時，竟氣至跺腳。Aeren事後笑指導致Chantel NG的幕後黑手是Rock：「因為Chantel忍唔到笑，佢個角色成日同Rock一齊，但佢一望住阿Rock個樣就好想笑！」

另外，眾人指Gigi在劇中將會有一場讓人一看難忘的大爆Seed場口，不過當時人Gigi對此卻完全「狀況」之外，十分符合她的「無厘頭」本色。