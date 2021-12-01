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【醜女大翻身】醜女整容嫁富二代誕女被拋棄　單親媽再婚生子BB驚人容貌曝光

親子 14:17 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

越南一名女生整容後嫁富二代誕女，惟5個月後離婚，去年底再婚與丈夫誕下一子。

越南一名女子天生厚唇、扁鼻、面上生滿暗瘡，相親時被人嫌醜，被外界封為「越南第一醜女」。她之後整容，搖身一變成為美女，更奉子成婚嫁入豪門，惟結婚5個月後離婚，遂跟女兒相依為命。後來她再婚，今年更與現任丈夫誕下一子，生活幸福美滿。

郭金鳳今年7月誕下兒子。（FB圖片）

其貌不揚自小被嫌棄

綜合外媒報道，被稱為越南「鳳姐」、有「越南第一醜女」之稱的25歲郭金鳳（Quách Kim Phượng）來自越南一個普通家庭，從小到大因長相不佳而被人排擠，父母幫其安排相親，但對方嫌棄她長得醜，甚至有人稱，「把她娶回去，恐怕連飯都吃不下！」、「這香腸嘴誰親得下去？」讓郭金鳳大感難過。

點擊睇整容前後圖片：

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在2017年，郭金鳳花費約10萬港元整容，變成美女的她認識了一名富二代，更奉子成婚誕下女兒。惟丈夫多次出軌，兩人婚姻僅維持5個月就離婚，令她感歎「男人承諾很廉價」。

最新影片：

再婚誕下一子

失婚後郭金鳳一度暴肥，之後瘦身成功，更在網上分享自己的經歷。其曲折人生吸引大批粉絲，令郭金鳳成功成為一名網紅。去年底，郭金鳳宣布再婚，分享自己跟現任丈夫已拍拖兩年，是透過交友平台認識。

她形容丈夫對自己和家人非常好，亦不介意她的過去，現在生活過得十分幸福。兩人在今年7月誕下兒子，BB非常可愛，郭金鳳直言兒子遺傳了丈夫的良好基因。

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責任編輯：王明芳

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