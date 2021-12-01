【悼念愛犬】張敬軒撰文跟愛犬道別　軒仔讚「妹妹」：已經好叻好叻了

張敬軒的愛犬「妹妹」在今日（12月1日）離世，軒仔於網上貼出「妹妹」的照片，並撰文悼念牠。

患有漸凍症的「妹妹」生前獲張敬軒無微不至地看顧，軒仔更聘請工人貼身照料牠，十分愛錫「妹妹」。

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▲ （IG圖片）

軒仔悼念愛犬

張敬軒於社交平台寫道：

今日傍晚七點，妹妹畢業了，佢見均曬所有屋企人，一切都好平靜。十五歲幾，對於哥基嚟講，已經好叻好叻了。 佢由細到大都好勇敢，好殘雞，好拽。可能因為佢咁嘅性格，先至一次又一次咁樣喺鬼門關沖返出嚟。

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感激醫護一直努力

他想特別多謝一眾醫護人員：

多謝CityU VMC 城大動物醫療中心神經專科嘅呂大安醫生嘅悉心治療，令到妹妹冇受到DM呢個症太多嘅折磨。多謝佢嘅專業、耐心同愛心，一路令到我哋同妹妹喺最後嘅時間都可以得到支持。

@vshhongkong 灣仔嘅Dr. Josh, Dr. Sofie, Dr. Alex, Nick 以及各位Caring Team嘅哥哥姐姐一直以來對妹妹嘅照顧同醫治。尤其多謝Dr. Sofie, Nick同幾位護士姐姐嘅幫助同細心照料。

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軒仔最後想多謝老朋友：

Dr. Chong @drpatrickvet @saa_hk 咁長時間以嚟俾妹妹同我哋作為屋企人嘅所有幫助同支持；冇佢嘅話，妹妹最後呢一段路，係唔會即使面對住各個器官嘅衰竭同老化，都可以食得瞓得，精精靈靈，舒舒服服。同時亦都要多謝SAA嘅各位護士哥哥姐姐。

最後最後，要多謝恩人 @pumpkinjojoinstagram , @ahdee___ @lunashaw 妹妹可以有之後嘅十三年，全懶有你/你哋❤️

仲有妹妹特登要等埋見面嘅陳姑娘 @yorokochan ，情深意重！

我亦都代表妹多謝各位喺網上面幫妹妹打氣嘅哥哥姐姐，多謝大家嘅愛！🐶