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【減肥秘訣】減肥餐單配搭低卡食物事半功倍　營養師黃凱詩推薦十大低卡食物

保健美顏 17:30 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

十大低卡食物，你愛吃哪款？

上星期，新西蘭艾非蘋果減價，我上載優惠告示在個人社交平台，Bonnie問︰「你何時做了格價專員？艾非蘋果上星期已開始減價，我也買了3袋。」

我奇怪問︰「3袋？你一個人吃嗎？」

減肥當然要懂得選擇有營又低卡的食物。（iStock圖片）

她說︰「非也，你應該知道，除了榴槤、芒果、荔枝和龍眼，其他水果並非我的朋友。」

我問︰「那麼！你買來送禮？」

她說︰「可以這樣說。公司每星期的小組會，也有些小茶點提供，這星期由我負責，所以，用蘋果來作茶點，該總比吃蛋糕、飲珍珠奶茶好。」

「應該省了不少錢吧！你這個人真節儉。」我喃喃自語說道。

她好像聽到我的心語，說︰「節儉是美德，而且蘋果不是很健康麼？！」

我回應︰「當然健康，這是蘋果其中一個優點，它也是十大最低卡的食物之一，所以，很多時候，我們設計減肥餐單時，都少不了蘋果。」

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她好奇問道︰「十大？其他是甚麼？看看有沒有我所喜愛的。」

「西芹、椰菜花、椰菜、紅菜頭、紅蘿蔔、羽衣甘藍、青瓜、西柚和白蘑菇。」我說。

她笑說︰「噢！我只吃白蘑菇，說得清楚一點，應該是忌廉蘑菇湯。」

我真快被氣死，說︰「即是全都不吃？上回我安排給你的減肥餐，薯仔青瓜蘋果蛋沙律，你也吃得很滋味啊！」

她說︰「實不相暪，全因我加了低卡芝麻醬，要不然，我該吃不下那碗沙律。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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