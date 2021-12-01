【兩地通關】旅遊業界支持健康碼推行加快通關　料該程式不會太難使用

▲ 旅遊業界支持健康碼推行加快通關，冀市民克服困難學懂使用應用程式。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥上周五（26日）透露，內地專家已確認本港現已具備通關的條件，惟強調通關要逐步有序進行，料創科局本周可公布港版健康碼的詳情，詳情即看【下一頁】。香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，當局未有就推出健康碼與業界溝通，惟強調業界支持盡快通關，恢復兩地往來，又稱只要政策落實，旅行社已準備好隨時開團。

林鄭月娥早前接受TOPick專訪時提到，通關要逐步有序推行，首階段會設配額，通關初期一定是廣東省先行，並會設有配額，會研究就不同群組的需要度，訂立優先次序，例如讓恩恤（探望長者、奔喪等）和商務需要（要到內地簽約、來港上市等）的人士，首批通關，詳情即看：【下一頁】。旅遊需要未有納入首批通關對象，葉慶寧說，希望當局盡快通關，否則業界會「頂無可頂」，旅行社一直會未能出團，只能依賴公海遊的生意，強調當局只要落實旅遊目的的通關可行，業界可即時籌組旅行團供市民報名：

旅行社與內地供應商一直保持聯絡，只要當局一落實，便可以將行程推出市場。

他補充，一旦兩地開放以旅遊目的的往來，業界不增聘人手幫助旅客使用「健康碼」，只會著令職員提醒顧客遵守當局要求使用相關應用程式。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦指出，疫情令本港經濟疲弱，即使有消費券等提振的活動亦只屬虛火，形容業界經濟活動已停頓2年，今日亦與財經事務及庫務局副局長陳浩濂會面反映業界苦況。他認為恢復旅遊業唯一的辦法是通關，推出「健康碼」則可配合內地要求，從而盡早通關：

不論推出甚麼「碼」，只要可以通關，都是好「碼」。

對於業界使用「健康碼」潛在的困難，崔定邦稱，部分長者可能不太懂使用智能手機，但若他們想北上，則一定要使用「健康碼」，因此要克服該困難。他以內地「健康碼」為例，認為使用該應用程式不太困難，「我覺得比微信介面更容易使用」。他相信如顧客實際應用上出現問題，旅行社職員都會樂意提供協助。

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記者：陳麗娜