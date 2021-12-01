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【減肥陷阱】港式麵包高脂高糖陷阱　1個雞尾包含4茶匙油比腸仔包更邪惡

保健美顏 17:30 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

營養師盧綺欣指出，港式麵包高脂高糖易墮致肥陷阱，有一款包比腸仔包吞拿魚包更邪惡。

天氣轉冷，又是吃火鍋的好時機。媽媽早前提及過想吃火鍋，今晚便帶她到一間新開的火鍋店嘗嘗。

候位期間，她煞有介事地說︰「我有聽從營養師的話，晚飯吃大餐的話，午餐可以減少蛋白質，以留quota到晚餐！我今天下午只吃了一個雞尾包呢！」

我無奈地說︰「你是留了蛋白質的分量，但脂肪已超標呢！」

一個雞尾包含4茶匙油

她驚訝地說︰「怎麼可能？我已沒選腸仔包，而且上次你說吞拿魚包也是高脂陷阱，我已經避開了這兩款。」

我笑說︰「你太天真了。」

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雞尾包的確沒有香腸、油浸吞拿魚和沙律醬等高脂食材，但餡料用了大量椰絲、牛油和砂糖製成，一個雞尾包含高達360卡，當中有4茶匙油。相比起一個腸仔包含約290卡（2.5茶匙油）、一個吞拿魚包約320卡（2茶匙油）還要高！

其實，港式麵包尤其為有餡麵包，普遍用上牛油、糖和其他高脂食物作材料，除了高脂肪、高糖和高卡路里外，亦高飽和脂肪和反式脂肪，長遠不利膽固醇水平和心血管健康。若要選購港式麵包，亦建議多選擇沒餡料的全麥包、五穀包和燕麥包等。

沒餡料全麥包較健康

我再向媽媽建議︰「下次大餐前想留quota的話，不妨考慮一下日式飯糰加沙律菜，或清湯米線加菜，低脂肪之餘，亦攝取足夠纖維，以維持飽足感。」

媽媽恍然大悟，說道︰「好吧！既然今天已選錯了午餐，晚餐也就豁出去吧！我一會兒要點肥牛、香腸和響鈴！哈哈！」看着她那興奮又期待的表情，我決定卡路里和脂肪還是留待下一餐才計算吧！

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）

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