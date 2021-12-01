【富婆包養】勾搭大30歲富婆結婚獲贈豪宅　軟飯男樂被包養：真的不想努力

▲ 台灣一名男子聲稱搭上大30歲的富婆，婚後獲贈豪宅。

為錢結婚並非人人能接受，台灣一名男子日前在網上討論區「Dcard」發文，聲稱他與一名大30歲的房東富婆交往半年，近日對方向他求婚。台男明言「真的不想努力」，樂於被富婆包養，引來網民熱議。

婚後贈豪宅

台男在文中指出，女方是他的房東，為人熱情常對他噓寒問暖，給他一種媽媽的感覺。樓主稱從小沒媽媽，不排斥房東親近他，反而很享受這種關係。房東原已結婚，惜與老公關係不佳，經常找樓主喝酒訴苦；及後兩人離婚，樓主與房東開展關係。

他坦言為錢而答應與房東結婚，「反正她需要人陪，我也不排斥，那為什麼不把握機會享樂？」。他續分享被包養的生活，指剛交往便收到一張沒額度的附屬卡，可以隨便使用，「每個月花將近十幾萬（台幣）也不會唸我一下」。他又指房東擁有多棟房地產，現時兩人於內湖的豪宅同居，結婚後豪宅將轉至他名下。

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網民質疑改圖創作

樓主分享對這段關係的看法，認為「上天給我好的外貌跟身材，又給我這個機會，為何不把握？」，指自己不會理會世俗眼光，堅持與房東在一起。他又表示很多人跟他一樣，都不是與心中最愛結婚：

反正自己開心，想清楚最重要。

帖文引來網民熱議，不少網民為兩人送上祝福，「我誠心祝福你，也希望你們可以有好結果。反正這世界本來就很荒唐，開心當下何樂不為？」、「你情我願講好就可以」、「你們開心就好」、「娶個阿姨比繼續窮下去好像更好一點」、「只希望阿姨老了病了你也能照顧她就好」。及後有網民留言質疑帖文內容不實，斥樓主盜圖及改圖只為搏版面，呼籲大家不要上當。

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責任編輯：王明芳