【上訴得直】被指襲擊內地生判囚　科大男生上訴得直

▲ 被指襲擊內地生判囚，科大男生上訴得直。（經濟日報資料圖片）

香港科技大學校長史維於2019年11月在校內出席論壇期間，有內地生被黑衣人襲擊，事後1名21歲科大男生被控襲擊致造成身體傷害罪，經審訊後被裁定罪成及判囚9個月2周。男生其後不服上訴，質疑原審裁判官認錯人，高院今（1日）頒下判詞，指證據難以確定男生是施襲者，故裁定男生上訴得直。

涉案上訴人陳凱文(22歲)早前提出上訴指，控方於原審時所依賴的閉路電視片段影像模糊，而警方於案發後4個多月在上訴人家中搜出的手繩和波鞋等物品，則都是時下大學生和年青人普遍會擁有的東西，並無特別特徵。

法官於判詞中分析指，本案並非單憑辨認而定罪的案件，裁判官表明他是在比對樣貌和外型之外，亦考慮了很多證據後才裁定上訴人就是施襲者。

法官認為，警方在上訴人家中搜出的物品，除了波鞋外，難稱有顯著特徵，但波鞋的品牌、顏色和設計都是市面上常見的。而手繩雖然有特徵，但手繩上的飾物設計，則難以從錄影片段清晰可見。法官認為，單憑從上訴人家中搜出的4件物品跟施襲者身上物品相似，不足以令人確定上訴人是施襲者，尤其是相關物品是在案發後4個月才發現的。

法官認為，案中的確有證據指向上訴人就是施襲者，證據也有一定份量，但是否足以令人確定，法官則有疑慮。故此法官在細察證據後，雖然認為上訴人是施襲者的可能性不小，但難以安心肯定裁判官的定罪裁決是穩妥的，故裁定上訴得直，定罪及判刑撤銷。

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記者：楊詠渝