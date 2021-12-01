【罪成候判】涉警署外投擲燃燒物　兩男生被裁定縱火圖損壞財產罪成候判

▲ 涉警署外投擲燃燒物，兩男生被裁定縱火圖損壞財產罪成候判。（經濟日報資料圖片）

3名中學生涉向大埔警署投擲燃燒物，損毀警署外牆及大閘。3人同被控1項縱火罪，其中2人早前承認2項控罪，但否認縱火罪中罔顧警員生命的指控。案件於區域法院經審訊後，法官今（1日）裁定其中兩名被告罪成，另1名被告則縱火罪脫。法官裁決時指，因應燃燒物威力有限，兩人縱火行為只符合意圖損壞財產，故裁定2名被告縱火罪中，縱火損毁財產罪成。法官押後至12月22日判刑，期間為2名被告索取教導所報告。

3名被告均為中學生，依次為曾華錕（19歲）、羅聶峰（20歲）及郭姓男生（17歲），同被控1項有意圖而縱火罪，曾、羅另被控1項襲擊在正當執行職務的警務人員罪。曾、羅承認縱火罪，但只承認意圖損壞該等財產或罔顧該等財產是否會被損壞，否認罔顧停車場内的警員生命，2人同時承認襲警罪。郭則否認控罪。

案情指，2020年4月1日凌晨2時許，曾、羅與另1名縱火者持5項燃燒物，先後投向大埔警署的露天停車場。當時停車場內有1名警員當值，與5項燃燒物的落點有距離，燃燒物也只對警署的外牆和大閘造成一些燒黑。 曾、羅承縱火後逃走即被捕，第3名縱火者則逃去。而郭於事發約8分鐘後在附近公園被捕，他的衣著和在逃與縱火者有部分相似。警員後來在郭的手機內發現一些訊息，其中1項由身份不明的人傳來，內容是「你走唔走到」。

法官裁決時指，曾、羅縱火行為只符合意圖損壞財產，因他們和另1名縱火者向警署投擲的燃燒物威力有限，而警署外牆、大閘堅固，燃燒物僅造成輕微毁損，火勢亦在1分鐘內熄滅，故不會對停車場内警員生命造成危害。

法官遂裁定曾、羅的有意圖而縱火罪罪名成立，當中刑責僅限只損壞財產，而非原本罔顧人命及損壞財產。

法官再指，雖然在郭的手機其中1條訊息的內容是「你走唔走到」，惟該訊息曾、羅被捕後約1個半小時才出現，且訊息欠缺上文下理，發送人身份不明，加上沒有證據顯示3名縱火者有其他同謀者或知情者，故法庭不能推論該信息和縱火案有關。

法官續指，郭被捕時穿着淺色鞋，及未有背上背囊，與3名縱火者的穿着明顯有别，亦沒有證據顯示第3名縱火者曾作出改變裝扮，故裁定針對他的有意圖而縱火罪罪名不成立。

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記者：梁錦麟