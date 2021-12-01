【泊車爭執】涉泊車爭執司機斃命　夫婦被控誤殺妻准保釋夫續還押

▲ 涉泊車爭執司機斃命，夫婦被控誤殺妻准保釋夫續還押。（資料圖片）

客貨車司機於本周日(11月28日)在港鐵屯馬綫兆康站一的士站，疑因泊車問題與人發生爭執，客貨車司機送院後證實死亡。涉案夫婦被控1項誤殺罪，今(12月1日)於屯門裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，報稱退休人士的男被告續還押，其妻則准以現金及人事共20萬元准保釋候訊，案件押後至2022年1月26日再訊。

男被告鄺德榮(57歲)，控罪書顯示為退休人士，女被告李桂芳(58歲)，控罪書顯示為其他職業。兩人同被控1項誤殺罪，控罪指兩人於2021年11月28日，在屯門港鐵兆康站A出口外的士站非法殺死陳國樑。

被告暫時毋須答辯，男被告還押候訊，女被告則准以現金及人事共20萬元保釋外出候訊。案件則押後至2022年1月26日再訊，男被告則於下周四(12月9日)申請保釋覆核。

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記者：林育慧