【GUCCI名門望族】神婆預言Gucci專色可助旺運勢？　電影《Gucci名門望族》三大謎團

▲ 《Gucci名門望族》電影裏,神婆Pina表示,Patrizia需要綠色和紅色助旺運勢,剛好Gucci的專色正是此二色,是真如神婆所言,抑國另有原因?

年末大戲排隊輪住登場,其中出行去看《Gucci名門望族》是時裝門外漢必做的潮流事,此真人真事改編的電影,得到大導Ridley Scott和4大影帝影后加持,戲碼十足。

但今日並非談師徒Tom Ford、Alexandro Michele如何令Gucci雄霸世界潮流,而是說說她的「前世」真實故事︰那是一條唐代詩人白居易早築起的一條《太行路》︰「行路難,不在水,不在山,只在人情反覆間」,但在潮流路上,他們的設計也不斷反覆推陳出新,才有今日的顯赫地位。

▲ Maurizio Gucci與Patrizia Reggiani 現實中愛恨交纏,而Adam Driver和Lady Gaga則在戲裏較量演技。(圖片:網上圖片))

如以時下「電視劇」作比喻,這齣戲 是HBO《傳媒家族繼承人》與FX《凡賽斯遇刺案︰美國犯罪故事》的158分鐘大合成,改篇自Sara Gay Forden於 2001 年出版的《The House of Gucci︰ A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》,把90年代哄動一時的Gucci豪門血案中Patrizia Reggiani的心理作剖析,而她一句名言,至令仍為人津津樂道︰

寧可在勞斯萊斯上哭,也不要騎著腳踏車笑。

太行之路能摧勞斯萊斯

電影的切入時間點,是 Patrizia於1971年與Maurizio Gucci邂逅之後的事,二人打得火熱兩年後已到談婚地步,Maurizio父親Rodolfo極不贊同。她們婚姻維持12年,有說女方控制慾太強,以致Maurizio 生厭, Patrizia除了體會《太行路》中的「為君盛容飾,君看金翠無顏色。」外,若她一早熟讀︰「人生莫作婦人身,百年苦樂由他人」的話,你說多好,至少不會發生1995年轟動一時的Maurizio被槍殺案。

誠然,「不獨人間夫與妻,近代君臣亦如此。君不見左納言,右納史,朝承恩,暮賜死。」這定律也可套用到家族中人的明爭暗鬥、商場上的爾虞我詐。戲裏是家族成員為爭奪品牌主導權的攻防戰,而現實Aldo Gucci 於1986年承認瞞稅並辭去主席一職,接棒的 Maurizio 又被 Aldo的兩個兒子指控他偽造文書。

當然,權力鬥爭的重點,往往是個人為家族的「付出」少於所「回報得到」的,這也涉及戲中3大基因之謎:

▲ 電影中,Rodolfo Gucci引以為傲的打印在絲巾的「花花圖案」設計。(網上圖片)

▲ 多年來花花圖案在Gucci的設計中不斷出現,就連最新與Balenciaga的「Hacker Project」都被樂搞一番!(品牌提供)

1.如戲中就有一場講述Rodolfo引以自豪的「花花圖案」絲巾設計,到今天仍是公司主打圖騰。

2.至於Aldo的貢獻也重要,除了「日理萬店」(美國、英國等分店),還有設計的劃時代「孖G」商標和仍然不斷推陳出新的「竹節包」。而Paolo的創作才華雖然在戲中被叔父說得一文不值,但現實中,在打官司時據其律師表示:「有80%的創作」是出自他手筆。

▲ 戴安娜加持的竹節包,源於Aldo一次倫敦之旅而帶回來的包包靈感。1947年的款式至今仍不斷推陳出新,特別之處是因應第二次世界大戰後,為節省皮革採用開發其他材料而成的,其竹節手包卻提供不一樣的手感,當中以已故戴安娜皇妃最有氣場。(圖片:品牌提供)

3.戲裏,神婆Pina表示,Patrizia需要綠色和紅色助旺運勢,剛好Gucci的專色正是此二色。那為何會選擇這配色?有很多不同版本,其較值得相信的版本是這個吧︰Gucci的發源地――位於意大利的米蘭,國旗顏色正好是這個呢!

▲ 題外話,飾演指點Patrizia迷津的占卜師Pina是Salma Hayek,她是François-Henri Pinault(Kering集團總裁)現任妻子,主演過《筆姬別戀 (Frida)》,今回客串「神婆」一角,倒有真人騷的況味。(圖片:環球影業)

▲ Gucci的用色綠色和紅色,真如神婆Pina所言,有助旺品牌運勢作用,抑或其他原因?(品牌提供)

是以,當1988 年6月Maurizio找來「外人」Investcorp 和摩根士丹利集團﹐宣布收購Gucci 的股份時,展開為時一年的收購以Aldo一句︰「今天賣的是靈魂」作結。本以為盡歸所有,Maurizio可大展拳腳為家族品牌重新定位︰收回不同地區的商標授權、力邀百貨女王Dawn Mello作創作總監,由Tom Ford加持的女裝……Investcorp卻在此時指出Gucci 財務出現問題(直指他是大花筒)。而由於他的離世,1995年後,Gucci 家族全部成員已全身離開集團。

至於電影的角度,大可當作Maurizio傳奇一生和Patrizia「愛你愛到殺死你」那對愛情的執念來欣賞吧!

記者:黃鑑江