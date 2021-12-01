【GUCCI名門望族】神婆預言Gucci專色可助旺運勢？　電影《Gucci名門望族》三大謎團

▲ 《Gucci名門望族》電影裏，神婆Pina表示，Patrizia需要綠色和紅色助旺運勢，剛好Gucci的專色正是此二色，是真如神婆所言，抑國另有原因？

年末大戲排隊輪住登場，其中出行去看《Gucci名門望族》是時裝門外漢必做的潮流事，此真人真事改編的電影，得到大導Ridley Scott和4大影帝影后加持，戲碼十足。

但今日並非談師徒Tom Ford、Alexandro Michele如何令Gucci雄霸世界潮流，而是說說她的「前世」真實故事︰那是一條唐代詩人白居易早築起的一條《太行路》︰「行路難，不在水，不在山，只在人情反覆間」，但在潮流路上，他們的設計也不斷反覆推陳出新，才有今日的顯赫地位。

▲ Maurizio Gucci與Patrizia Reggiani 現實中愛恨交纏，而Adam Driver和Lady Gaga則在戲裏較量演技。（圖片：網上圖片））

如以時下「電視劇」作比喻，這齣戲 是HBO《傳媒家族繼承人》與FX《凡賽斯遇刺案︰美國犯罪故事》的158分鐘大合成，改篇自Sara Gay Forden於 2001 年出版的《The House of Gucci︰ A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》，把90年代哄動一時的Gucci豪門血案中Patrizia Reggiani的心理作剖析，而她一句名言，至令仍為人津津樂道︰

寧可在勞斯萊斯上哭，也不要騎著腳踏車笑。

太行之路能摧勞斯萊斯

電影的切入時間點，是 Patrizia於1971年與Maurizio Gucci邂逅之後的事，二人打得火熱兩年後已到談婚地步，Maurizio父親Rodolfo極不贊同。她們婚姻維持12年，有說女方控制慾太強，以致Maurizio 生厭， Patrizia除了體會《太行路》中的「為君盛容飾，君看金翠無顏色。」外，若她一早熟讀︰「人生莫作婦人身，百年苦樂由他人」的話，你說多好，至少不會發生1995年轟動一時的Maurizio被槍殺案。

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誠然，「不獨人間夫與妻，近代君臣亦如此。君不見左納言，右納史，朝承恩，暮賜死。」這定律也可套用到家族中人的明爭暗鬥、商場上的爾虞我詐。戲裏是家族成員為爭奪品牌主導權的攻防戰，而現實Aldo Gucci 於1986年承認瞞稅並辭去主席一職，接棒的 Maurizio 又被 Aldo的兩個兒子指控他偽造文書。

當然，權力鬥爭的重點，往往是個人為家族的「付出」少於所「回報得到」的，這也涉及戲中3大基因之謎：

▲ 電影中，Rodolfo Gucci引以為傲的打印在絲巾的「花花圖案」設計。（網上圖片）

▲ 多年來花花圖案在Gucci的設計中不斷出現，就連最新與Balenciaga的「Hacker Project」都被樂搞一番！（品牌提供）

１.如戲中就有一場講述Rodolfo引以自豪的「花花圖案」絲巾設計，到今天仍是公司主打圖騰。

２.至於Aldo的貢獻也重要，除了「日理萬店」（美國、英國等分店），還有設計的劃時代「孖G」商標和仍然不斷推陳出新的「竹節包」。而Paolo的創作才華雖然在戲中被叔父說得一文不值，但現實中，在打官司時據其律師表示：「有80%的創作」是出自他手筆。

▲ 戴安娜加持的竹節包，源於Aldo一次倫敦之旅而帶回來的包包靈感。1947年的款式至今仍不斷推陳出新，特別之處是因應第二次世界大戰後，為節省皮革採用開發其他材料而成的，其竹節手包卻提供不一樣的手感，當中以已故戴安娜皇妃最有氣場。（圖片：品牌提供）

3.戲裏，神婆Pina表示，Patrizia需要綠色和紅色助旺運勢，剛好Gucci的專色正是此二色。那為何會選擇這配色？有很多不同版本，其較值得相信的版本是這個吧︰Gucci的發源地――位於意大利的米蘭，國旗顏色正好是這個呢！

▲ 題外話，飾演指點Patrizia迷津的占卜師Pina是Salma Hayek，她是François-Henri Pinault（Kering集團總裁）現任妻子，主演過《筆姬別戀 （Frida）》，今回客串「神婆」一角，倒有真人騷的況味。（圖片：環球影業）

▲ Gucci的用色綠色和紅色，真如神婆Pina所言，有助旺品牌運勢作用，抑或其他原因？（品牌提供）

是以，當1988 年6月Maurizio找來「外人」Investcorp 和摩根士丹利集團﹐宣布收購Gucci 的股份時，展開為時一年的收購以Aldo一句︰「今天賣的是靈魂」作結。本以為盡歸所有，Maurizio可大展拳腳為家族品牌重新定位︰收回不同地區的商標授權、力邀百貨女王Dawn Mello作創作總監，由Tom Ford加持的女裝……Investcorp卻在此時指出Gucci 財務出現問題（直指他是大花筒）。而由於他的離世，1995年後，Gucci 家族全部成員已全身離開集團。

至於電影的角度，大可當作Maurizio傳奇一生和Patrizia「愛你愛到殺死你」那對愛情的執念來欣賞吧！

記者：黃鑑江