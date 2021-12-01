【咬脫左耳】趙家賢被咬脫左耳案　押後下周一結案陳詞

▲ 趙家賢被咬脫左耳案，押後下周一結案陳詞。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳，案件今（1日）於高等法院續審，控辯雙方今已完成舉證，案件押後至下周一供控辯雙方作結案陳詞。

辯方專家證人精神科醫生黃以謙今繼續接受控方盤問，控方問及黃早前將針對被告陳真（51歲）的診斷，改為急性酒精中毒，但要判斷急性酒精中毒，最佳標準為評估被告的體內酒精濃度，但黃根本沒有被告剛入院時的體內酒精濃度數據，黃同意指他並沒有相關數據。

控方又指，黃在作供期間，改為診斷被告患有急性酒精中毒，是在無可奈何的情況下，說出的草率判斷，黃否認說法。

控辯雙方今已完成舉證，法官將案件押後至下周一（6日），以供控辯雙方作結案陳詞，陪審團亦料於下周退庭商議。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者：楊詠渝