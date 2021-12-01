【居屋炒賣】新居屋持貨3年即可白居二放售　調查：賣家轉手平均賺逾一倍

▲ 公屋聯會公布一項有關居屋轉售情況調查。（陳國峰攝）

公屋聯會今（12月1日）發表一項調查顯示，收集208個居屋及綠置居單位，在未補價市場（居二市場）轉售情況，發現不少半新居屋項目，業主持貨逾3年後即於居二市場轉售，平均獲利逾一倍。

截至今年9月，參考居屋屋苑包括：宏富苑、青俊苑、尚翠苑、美盈苑、美柏苑、嘉順苑、屏欣苑、彩興苑、銀河苑、啟朗苑及凱樂苑，分析共167伙。其中天水圍屏欣苑2016年平均單位定價204萬元，11個已轉售單位平均成交價達428萬元，平均帳面賺224萬元，百分比達109.4%，冠絕以上新居屋及綠置居屋苑。

總括來說，所有居屋單位的平均溢價約101.8%；至於綠置居單位，參考景泰苑及麗翠苑，合共41伙轉售的資料，所有單位平均溢價約為106.3%。

按2018年新修訂的居屋/綠置居轉售限制，雖然收緊至業主只可於首次轉讓日期後十年才補價於公開市場轉售單位，但仍然可以於持貨3年後，轉售予合資格白居二或綠表買家。公屋聯會副主席藍偉良建議，政府應再收緊轉售限制，可考慮將現時持貨首2年內不能以高於原價轉售的限制，延長至5年，減低業主短期內出售單位的圖利情況。

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責任編輯：吳卓峰