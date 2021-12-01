【精英運動員】陳晞文多年來記錄日誌提升表現　教育局推「體能日誌」助培養運動習慣

▲ 滑浪風帆運動員陳晞文在滑浪風帆模擬器上即席示範，有學生急不及待，親身體驗。（教育局提供圖片）

東京奧運滑浪風帆運動員陳晞文早前獲教育局邀請，到學校分享自己多年來在訓練和比賽場上的心路歷程，提及自己提升表現的秘訣，吸引逾500名師生及家長在現場和網上參與。教育局亦推出「體能活動日誌」，讓學校協助學生記錄每天的體能活動量，鼓勵他們檢視參與體能活動的時間，反思如何提升體能表現，培養恆常參與體能活動的習慣。

教育局於本學年開展「躍動校園 活力人生」計劃（“Active Students, Active People” Campaign）（ASAP），透過多項不同活動，鼓勵學生建立恆常參與體能活動的習慣。計劃包括一系列精英運動員分享會，由精英運動員與學生分享他們的經歷，透過他們的勵志故事，鼓勵學生建立堅毅、勇於接受挑戰等正面價值觀和態度。

繼10月22日首場分享會由輪椅劍擊運動員余翠怡主講「劍尖上的力量」，第2場分享會已於11月19日舉行，由滑浪風帆運動員陳晞文擔任主講嘉賓，主題為「乘風破浪」。

在分享會中，陳晞文透過多年來在訓練和比賽場上的心路歷程，勉勵出席的師生和家長要「堅毅不屈、感恩珍惜、積極樂觀和反思學習」。她表示，每人總會遇到各種困難和挑戰，有人選擇退出和放棄，但亦有人選擇堅持，以積極樂觀的態度克服各種挑戰，並以堅毅不屈的精神追求理想。

她亦提到，她有一個鮮為人知的習慣，就是會以日誌方式記錄自己的表現，幫助自己反思有何改善的地方，從而提升表現。陳晞文最終在東京2020奧運會中，以第8名的個人最佳成績完成賽事，她感激家人、教練和老師一直的支持和鼓勵，更珍惜每次訓練和參加比賽的機會。

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在分享會上，除了介紹滑浪風帆運動的知識外，陳晞文亦在滑浪風帆模擬器上即席示範，向師生及家長指導簡單滑浪風帆的操控和原理，同學們亦急不及待要大顯身手，感受滑浪風帆的樂趣。分享會短片已上載到教育局教育多媒體網站。

教育局推出的「體能活動日誌」，附有不同體能活動的建議、輯錄不同經典勵志名言等，提升學生的知識、技能和培養正面的價值觀和態度。教育局「體能活動日誌」已上載至「躍動校園 活力人生」計劃網頁。

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責任編輯：馮琪雅