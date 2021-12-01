【學校動態】參考IB教學創校本英文課程　陳國威小學令學生快樂學英文

▲ 陳國威小學在初小英文科引入IB教學策略，提升英文科趣味。

我們這一代人，經常有個疑問，為何由幼稚園開始至大學都在學英文，幾乎懂得說話就開始ABC，但普遍英文都是差，至少絕大部份人對英文溝通都是信心相當低，更悲哀的是當英文不好，影響的不單是個人信心，而是升學、事業，甚至愛情。無錯，我真是有朋友因為英語的口音太重，而被女朋友取笑及嫌棄，成為分手的導火線。

在英語主導的香港，小小年紀考幼稚園，不少名校幼稚園已要求聽得懂英語指令，即使是簡單舉手、拍手，對一個2歲的小朋友而言，面對一班大人又廣東話、又英文，真是夠煩厭，平日食個飯，所有食物都有兩個名，什麼訊息都是雙語廣播。報小學名校就更不得了，只要英文不達流暢溝通水平，還是回家等消息吧。

最簡單的理解，我們這一代的香港學生的英文學不好、沒信心，不外乎是因為學習的都是「課堂英語」，當難以在日常生活應用英語，一切皆是紙上談英語。

不過，今天學校都想盡教英語的辦法，我認識這間將軍澳博愛醫院陳國威小學，學校就參照國際IB課程所提倡的10個學習者培育目標（Learner Profile）：培育學生成為積極探究(Inquirers)、善於思考(Thinkers)、善於交流(Communicator)、善於反思(Reflective)，處事有原則(Principled)、思想開明的(Open-minded)，並要知識淵博(Knowledgeable)及富有愛心(Caring)、以及具有敢於冒險(Risk-takers)及身心平衡(Balanced)的毅力和精神，推行校本PIE(Primary International Education)課程，將英語融入日常學習、生活及思考的內容，令學生可以學習英語及以英語學習。

校長韋淑貞解釋，傳統教學模式聚焦於知識傳授，學生大多跟隨指令或指示學習，而培養出來的小朋友大多習慣按指令行事，學習過程較被動，這對於培養學生成為自主學習者有很多不足的地方，被動的學習模式，或較易令學生日後被淘汰。

她說：「希望新課程能提供更多機會讓學生思考、探索、發言及解難，目的就是希望學生利用英語，進行日常生活的探究活動，真正把英文融入生活中，並培養學生成為學習的主人翁。」

我就相當認同學校將英語融入生活之中，我回想起自己英文最純熟的年代，就是美國籃球最盛行的時期，只要有興趣，一切學習都會變得自然。

最新影片推介：

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出