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【著數優惠】九巴club1933推會員萬元大抽獎　送一年免費搭車

社會 16:06 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

九巴推會員大抽獎，送一年免費搭車（資料圖片）

九巴今日（12月1日）表示，club1933推出「萬元大抽獎」，乘客凡於本月31日或之前登記成為club1933會員，即自動享有抽獎機會。

是次大抽獎獎品豐富，包括5份「一年免費搭九巴」1連九巴限量版八達通卡，每份價值港幣$10,390，以及20份每張價值港幣$1,030的「九巴月票」連九巴限量版八達通卡。「九巴月票」30日有效，每日可搭10程400多條九巴路線。

九巴將於2022年1月5日隨機抽出得獎者共25名，得獎結果將於2022年1月5日在App1933公布，並於2022年1月11日刊載於星島日報及英文虎報。得獎者會在1月11日或之前，經電郵及短訊收到得獎通知及領獎詳情，並須於1月31日或之前到指定地點領取獎品。

最新影片推介：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

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