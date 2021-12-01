【著數優惠】九巴club1933推會員萬元大抽獎　送一年免費搭車

▲ 九巴推會員大抽獎，送一年免費搭車（資料圖片）

九巴今日（12月1日）表示，club1933推出「萬元大抽獎」，乘客凡於本月31日或之前登記成為club1933會員，即自動享有抽獎機會。

是次大抽獎獎品豐富，包括5份「一年免費搭九巴」1連九巴限量版八達通卡，每份價值港幣$10,390，以及20份每張價值港幣$1,030的「九巴月票」連九巴限量版八達通卡。「九巴月票」30日有效，每日可搭10程400多條九巴路線。

九巴將於2022年1月5日隨機抽出得獎者共25名，得獎結果將於2022年1月5日在App1933公布，並於2022年1月11日刊載於星島日報及英文虎報。得獎者會在1月11日或之前，經電郵及短訊收到得獎通知及領獎詳情，並須於1月31日或之前到指定地點領取獎品。

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記者：余思嵐