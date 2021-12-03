【桌球暖爸】育有兩女著重教育學以致用　傅家俊︰不是高名次或高分才叫成功

▲ 桌球暖爸傅家俊認為，通過打波，父女關係會拉近，而女兒們從他身上學到知識了，也令他有很大滿足感。

問香港桌球王傅家俊︰「養兒100，長憂99，你想令媛們接棒做出147分成績嗎？」前者是家長擔憂兒女的無限期，後者所指的是桌球場上的完美度數，問題帶點風馬牛不相及，育有兩女的他卻馬上回應︰

我因職業常鬥贏輸，但人生並非只得這樣。她們考試是否100分？要全級前3名？不需要叻過其他人或達至某分數才叫成功！能在未來把技能學以致用，重要過當下的成績吧！

那麼，開桌球學校授徒又是一回怎樣任重道遠的宏願？一個人的時間花在哪裏是看得見的！

▲ 昔日的神奇小子，今日的桌球王表示：「我有這個責任推廣桌球這個運動！」（黃鑑江攝）

亦舒這至理名言套用到刷存在感的世代，也應改為「一個人的成就是有post可尋。」看看世界級香港桌球王傅家俊的instagram，帳戶取名叫「marcofu147」，147是桌球賽上單桿完美分數（跟據賽例選手要先入紅球後才可入黑球，按順序把其他顏色球打進球洞才可達至的分數），眼前曾被譽為「神奇小子」的傅家俊，20多年職業生涯中，也只試過4次做出這彪炳成績。

囡囡的神奇爸爸

147的難，好比人生追求天時地利人和外，更視乎自己的運氣與對手的手氣。當然，人也不應只著眼自己，環顧其他帖文會看到他的胸襟︰當內地桌球超新星顏丙濤以19歲之齡再奪冠，他以「proud of」恭賀；「阿妹」吳安儀今年獲得男子職業賽「外卡」，更以「girl power」為她喝采。

他更是位廿四孝超級暖爸。帖文十居其九不是比賽照就是訓練短片，其餘就是一家四口四萬咁口笑的定格，比重由以往7︰3漸變成3︰7。難怪，好友兼宿敵，五屆世界冠軍奧蘇利雲也曾「葡萄」地說︰「他以妻女為先，於我或其他運動員，真是好榜樣。」

誠然，開明的育兒心態從他的成長經歷上也有迹可尋。他年少時讀書成績平平，任職銀行的父親是桌球愛好者，耳濡目染也只桌視球為興趣，因移居溫哥華後認識一位老人，從而萌起當全職運動員。當被問到教導女兒方法，他說︰

做父母，是幫他們尋找自己興趣，支持他們去完成夢想。大囡想做科學家，細囡想做跟動物有關的。

是以，他開桌球學校，深知其嫡系繼承者們沒把桌球當衣砵，而他希望能發掘香港有潛力的精英做接班人，任重道遠，角色只不過接替當日在加拿大向他循循善誘的老人家。「我還要做多點，真的要擴闊參與度。有助我們找更多talent，他們將會是香港桌球界的接班人，我有這個責任推廣這個運動！」

運動是人情練達的修行

早些開竅，是成功的一半，名成利就後，要懂知進退繼而再推後浪，才方為大師傅。

我自己都是8歲才開始學，其時已生得較高大，直到11、12歲才真正接受正規訓練，是比較蝕底。其他運動在幾歲已可開始學了，起步早好多。大抵，以前桌球室在香港俗稱波樓，有些地方是做得不足。相比外國選手是穿好整套紳士禮服比賽，香港定位比較尷尬，形象令人卻步，我完全同意。家長未必覺得適合小朋友去，從而減少接觸桌球的機會，間接影響整個運動的發展。

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但如所有運動一樣，識得玩，便會懂得它們都是人情練達的一種修行。

正如我們的桌球課程會分10級程度，開頭是一些基本認知和禮儀，隨後是數學和物理，再高一層次的是planning（計劃）和stratergy（戰略），然後是critical thinking（批判性思考）。何時進攻？是有策略的，全部都有原因，而專家會告訴我們。

大概，桌球並非兒童不宜的波樓遊戲，一場場比賽的晉級，是教會如何適者生存或打逆境波時處之泰然。IQ好不如EQ好，EQ再好，都不及AQ（Adversity Quotient逆境商數）重要。傅家俊在世界桌球界的名聲是這樣︰「以短枱進攻能力見稱，擅長情緒控制，多次於落後下反勝。」然而，傅家俊視桌球為親子活動也帶點私心。

通過打波，父女關係會拉近，而她們從我身上長知識了，滿足感很大，挺開心的！自己教女兒打桌球有時是跟學校教的不同，視乎程度替她們「跳級」，有時為增加樂趣會設計一些花式桌球，好讓她們不覺悶就是了。

▲ 疫情期間，親子行山樂是香港人指定動作，傅家俊也少不了。

落在專業球手手上，桌球可以是障礙賽，也可變成飛行棋子，其餘他的親子活動形式跟坊間的差不多︰行山、踩單車和去主題公園。

運動好好，可拉近距離，也有益身心，有時會帶他們到農莊，他們很喜歡小動物，在新界一些農場放牛餵羊。

然後，他打開手機，讓記者看看他一家四口郊遊照，徐徐的說︰

她們能做自己喜歡的，既能幫到多些人，同時讓自己開心，已經很足夠！

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記者：黃鑑江