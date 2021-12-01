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【生活成本】以色列特拉維夫成全球生活最昂貴城市　香港跌至第5位

社會 16:36 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

新加坡超越香港成亞洲最貴生活成本城市。（資料圖片）

經濟學人智庫今日（12月1日）公布「2021年全球生活成本」排名，以色列第二大城市特拉維夫升至首位，成為最昂貴城市。在亞洲方面，新加坡超越香港，與巴黎並列，升至第2位，香港則由去年榜首跌至第5名。

報告指，特拉維夫上升至榜首，因為是以色列貨幣新謝克爾兌美元表現強勢，以及約十分之一商品以本地貨幣計價的價格上升，尤其是雜貨和交通經濟學人智庫有限責任公司註冊地址：英國倫敦卡伯特廣場20號E144QW英格蘭、威爾士公司註冊編號：1762617經濟學人集團旗下企業運輸。

報告又表示，今年物價通脹上升為過去5年最快，按當地貨幣計按年升3.5%，超過疫情前的升幅，去年同期的增幅為1.9%。供應鏈問題、滙率波動以及消費者需求改變，帶動大宗商品及其他商品價格上升，當中以交通運輪升幅最快。

是次指數追蹤了全球173個城市，由今年8月16日到9月12日收集數據，世界各地的運費和大宗商品價格在該期間持續上升，加上消費者需求變動和匯率波動，隨之而來的供應問題推高了世界主要城市的物價。

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責任編輯：余思嵐

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