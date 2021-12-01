【港鐵文具】港鐵推出新舊車站設施設計的文具　12月11日公開發售

▲ 「港鐵 x 微影珍藏系列」由即日起發售，系列呈現由 1979年投入服務以來港鐵列車、設施和車票的演變，數量有限，售完即 止。售價由港幣十八元至四十八元不等，系列包括文件夾、卡套、磁石貼、貼 紙及磁石鎖匙扣。（MTR提供）

港鐵公司聯乘香港玩具及模型品牌「微影」由今日（1日）起推出「港鐵 x 微影珍藏系列」，重現不同年代的車票，讓顧客感受時光之旅。公司亦將於12月11日公開發售「港鐵二合一迷你車站設施珍藏系列」，將新舊車站設施糅合於文具設計。

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「港鐵 x 微影珍藏系列」包括文件夾、卡套、磁石貼、貼紙及磁石鎖匙扣， 設計展現由1979年投入服務以來所使用的車票及列車的發展及演變，每款產品售價由港幣18元至48元不等。其中，磁石鎖匙扣會以 「盲袋」方式發售，更有機會獲得隱藏特別版款式。

另外，還有一體兩面「港鐵二合一迷你車站設施珍藏系列」，設計以過去至現在的港鐵車站設施為主題、以客務中心為設計的電動鉛筆刨，以及以月台自動閘門為設計的無線充電座連迷你白板，更可供顧客自訂 閘門「廣告牌」上的個人訊息。

「港鐵二合一迷你車站設施珍藏系列」將由今天起至12月7日於MTR Mobile率先發售，並由2021年12月11日至2022年7月7日於港鐵公司網頁、MTR Mobile、各港鐵及輕鐵客務中心（非付費區）和位於金鐘站的旅客服務公開發售。市民每次限購此系列每項產品最多兩套，數量有限，售完即止。

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責任編輯：李榮忠