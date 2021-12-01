【特首訪鄂】林鄭︰過去落實「一國兩制」有做得不好地方　任內心願是助香港回到正軌

▲ 特首林鄭月娥。 (資料圖片)

特首林鄭月娥指，過去24年在準確貫徹落實「一國兩制」是有做得不好的地方，選舉制度被一些別有用心的人，透過選舉「一人一票」進入立法會，讓行政機關沒辦法做到在《基本法》設計裏所說的「行政主導」，所以就發生了很多問題，稱修例風波只是眾多例子中最激烈的。

林鄭接受武漢一個電視台訪問時，被問及任期內最大的心願，她回應指，若能助力香港回到「一國兩制」的正軌，已覺得非常心滿意足。她表示，已故中共領導人鄧小平提出「一國兩制」來解決香港歷史遺留下來的問題，是一個非常偉大的構想，現在有中央落實《港區國安法》、完善選舉制度唐，以及其他完善的「一國兩制」工作，有信心的「一國兩制」是行穩致遠的。

她稱，中央的兩大舉措，其實就是撥亂反正，是回到「一國兩制」的正軌和初心。立法會選舉將於本月19日舉行，林鄭表示，未來的立法會還是一個能跟行政機關互相配合、也互相制約的政治體制。

林鄭說︰「中央能為我們做的，基本上都做了，由人大做的決定。然後是我們要做，無論是特區政府、立法會、司法機關、教育團體或者是普通人，都必需要從不同的方面去看。」她提到，要全面貫徹「一國兩制」，改善教育制度，培養下一代成為一個有國家觀念、香港情懷、有世界視野、有社會擔當的年輕一代是很重要。

林鄭月娥周一起訪問湖北省武漢市，料今日下午將會乘坐飛機由武漢前往深圳，經口岸返港。

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責任編輯：陳葆琳