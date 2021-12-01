【廣告預告】姜濤再次化身HPV大使　聯同好兄弟阿Dee+強尼+肥腸大放笑彈

姜濤今年初獲邀成為HPV預防大使，近日他再度與廠商合作，今次更帶同好兄弟ERROR成員阿Dee（何啟華）、ViuTV一哥強尼、以及肥腸（徐浩昌）一同參與拍攝，實行寓工作於娛樂。

是次拍攝全新廣告，有姜濤的好兄弟同場，在片場馬上變得「生掹」，由怕醜仔變成「開籠雀」。廣告商則為其好兄弟阿Dee度身訂造了數個造型，包括「送水輝」、藥廠銷售員，還「姜糖」上身穿上一件印有姜濤的T恤。阿dee笑言，結束拍攝得要把這件T恤拿回家當底衫着。

四人在片場大放笑彈，並對於首次探訪藥廠重地感到新奇。強尼雖然在當藝人前，曾涉獵過不少工作，但就未有試過接觸藥廠這一行業，今次能夠在片中扮演藥廠銷售員，他期望下次可以進實驗室體驗一下。

阿Dee則化身「好學寶寶」，鏡頭後向廣告商請教不同健康資訊：「男人老狗，唔係少少痛都唔捱得啊？拮一嘢當比蚊針，為Darling 丶為家人丶為自己 。」

廣告預告已經率先發放，而今晚（12月1日）晚上九點即將會放出完整片段！

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