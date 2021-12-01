【恐怖情人】「港湖女神」被男友家暴勒頸痛毆　全身嚴重瘀青被打至不成人形

▲ 台灣民進黨立法委員高嘉瑜，遭男友施暴，多處損傷。

恐怖情人實在可怕！台灣的民進黨立法委員（立委）高嘉瑜被男友家暴，不但遭抓頭髮拖行、鎖喉、以及痛毆導致女子全身多處瘀青，還被男友用親密影片恐嚇，令她不敢分手，醫生看到傷勢直言「沒有看過這麼嚴重的家暴」，高嘉瑜遭施暴後的照片曝光，引起各方譁然。

綜合台媒報導，高嘉瑜於30日傳出遭男友林秉樞家暴，高嘉瑜指，二人於11月中旬的一間酒店留宿，期間男友林秉樞發現高嘉瑜的前男友傳小孩照片給高嘉瑜，請她幫小孩買東西，對此感到十分憤怒，並對高嘉瑜施暴。

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林秉樞痛毆高嘉瑜，拳打腳踢，抓她的頭髮在地上拖行及鎖喉，高嘉瑜不但全身及整個右眼眶瘀青，臉部更腫了半邊，頭部及四肢多處受傷，嘴唇發黑，頸部更留下深深的血痕，整個過程由晚上10時多持續到天亮，其男友更用兩人的親密影片威脅高嘉瑜，並控制她行動自由足足兩天。

▲ 高嘉瑜被男友家暴，打致右眼眶瘀青，臉部腫脹，頸部有瘀痕。（圖片來源：高嘉瑜辨公室）

高嘉瑜指出，林男的手機不只有他們兩人的影片，還有很多不特定的女性照片及影片，希望自己是最後一位受害者。

沒遇過這麼恐怖的人，身為女性被男友暴力脅迫後，內心百感交集，第一時間感到很丟臉。

高嘉瑜今日更現身對外說明有關事件，她哽咽說道「想起當晚心有餘悸，當下臉腫到不知道自己是誰，嘴巴裡面都是血，還被勒脖子。」過程中，林秉樞曾問酒店職員拿冰袋，但酒店的人沒覺得有異樣。

當下覺得自己快死了，我見識到人性最黑暗恐怖的一面，人生成長過程中都沒遇過這樣的人，遇到這麼恐怖的一個人。

高嘉瑜被打前，其男友一度把她的個人物品掉到走廊，有服務生走過去時，林秉樞喝斥服務生不能幫她收拾東西，更要求職員立即離開，高嘉瑜覺得身為女姓，遇到這樣的事情不知道怎麼辦，而自己身為立委也做不了什麼事情。

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高嘉瑜指被打後，隔了四天才去驗傷，過程中一直有用冰敷及擦藥，而醫生見到她的情況後都直言「沒有看過這麼嚴重的家暴」。作為一名公眾人物，高嘉瑜都不敢讓家人及其他人知道，不想他們擔心，幸得身邊人一直鼓勵她勇敢面對，努力幫助她，因此她要把真相說出來，不再希望有更多的受害人。

高嘉瑜表示自己沒有帶眼識人，覺得自己很「蠢」，而林秉樞聲稱自己是第一次打女人，也不知道自己為什麼會這樣，更指因為喪母而長期吃精神科藥物，因此精神壓力很大。而高嘉瑜已於30日報案，交由警察處理有關事件。

高嘉瑜希望藉此事可以讓更多女性知道「有很多人會支持你，給你力量。」不用自己面對，會有很多人了解你，關心你，鼓勵大家要勇敢面對，說出來讓別人幫助自己。

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責任編輯：王明芳