【諱疾忌醫】吳耀漢曾逃避接受自己聽力衰退　不肯面對現實：自己蝕底

▲ 吳耀漢任《健康·旦》嘉賓接受鄭丹瑞訪問。

著名喜劇演員吳耀漢，近日任阿旦鄭丹瑞的YouTube頻道《健康·旦》的嘉賓，講述聽力衰退對生活造成的影響，以及解決辦法。



吳耀漢指，其實他的聽力衰退問題早在10年前已出現，只是自己不察覺而已，直到近年問題愈來愈嚴重，仍置之不理。當時，比如聽音樂聽不清楚，只會嘗試調校聲量，而沒有正視聽力衰退的問題，直言：「唔想承認聽力衰退呢個缺憾」。

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安裝人工晶體

吳耀漢表示可是自己最初很頑固，不願佩戴助聽器，直到太太忍受不了家中音響的音量過大，才勉強戴上助聽器，後來才發覺佩戴助聽器能大大改善生活水平。



年過80歲的吳耀漢慨嘆身體各種毛病陸續出現，又指這些事「預料唔到」、「無可避免」。不過他慶幸生活在這時代，有足夠發達的技術去治療各種疾病。

他透露早在兩年前發現自己有白內障，便做手術安裝人工晶體。因此他亦勸喻大眾要正視身體各種毛病，要不然：「蝕底嘅係自己」。

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每日「洗肚」4次續命

現年81歲的吳耀漢曾留學英國，60年代在英國咸斯特戲劇學院畢業後於當地做演員，在70年代回香港，在周梁淑怡邀請下加入TVB，在70年代中正式入電影圈，著名電影演出包括《五福星》系列、《神勇雙響炮》系列等賣座電影，另外在90年代於亞視主持《吳耀漢攪攪震》更是當時人氣節目。

吳耀漢除聽力衰退及白內障外，他在2019年出席電影《如珠如寶》首映禮受訪時透露自己患上腎衰竭，腎功能只剩下一成，當時透露每日要「洗肚」（腹膜透析）4次，排除身體毒素以續命。