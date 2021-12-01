【星二代】周杰倫千萬名車送6歲女考鋼琴試　老師讚小周周才藝︰等你跟爸爸一樣

▲ 周杰倫近日以千萬名車接送6歲女兒考鋼琴試。

42歲台灣樂壇天王周杰倫（周董）及昆凌結婚6年，先後誕下女兒小周周（Hathaway）及兒子小小周（Romeo），並致力培育一對子女才藝。近日周董出動價值千萬的名貴跑車接送女兒考鋼琴試，女兒考試後，還指爸爸在鋼琴老師心目中地位很高。

周杰倫日前在IG分享女兒小周周的照片，並發表「炫耀文」，曬出自己以限量版McLaren Senna名車接送女兒考鋼琴試，相中身穿黑衣的小周周走到黑色跑車旁準備上車。據悉該輛名車現時已升值至800至1,500萬港元，且要McLaren的VIP才可訂購，有錢都未必買到。

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周董表示，女兒向他分享了老師的讚美說話，令他有感在女兒心目中，地位有所提升。

這幾天帶她去音樂考試，老師跟她舉例說等你跟周杰倫一樣……回到家，我地位又變高了，看來要帶她多考幾次。

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老師相信小周周的潛能有望與周董看齊，令小周周對鋼琴更有學習動力。周董的靚老婆昆凌昨日在公開活動補充，女兒一上車即請求爸爸︰「可以教我彈鋼琴嗎？」相信她是聽到爸爸在老師心中地位很高，就覺得要好好學琴。她更一直詢問爸爸何時再開演唱會，周董笑稱︰「我可以唱給妳聽呀！」

▲ 一家四口幸福美滿。（IG圖片）

學音樂跳舞玩花式溜冰

6歲的小周周明年升小學，現時在爸媽的培育下，正學習鋼琴、小提琴、芭蕾舞及花式溜冰等多才多藝，昆凌透露女兒都覺得好玩。至於聖誕節活動，昆凌指全家人會去露營旅遊。

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小周周於7月6歲生日時，昆凌曾在IG分享兩父女四手聯彈周杰倫的歌曲《烏克麗麗》，小周周彈主旋律，周杰倫則在旁伴奏，網民大讚小周周遺傳了爸爸的音樂天賦，「爸爸就是最好的榜樣」。

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責任編輯︰王明芳