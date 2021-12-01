【校長專欄】邀請慈善家任「星級導師」 伍少梅校長：讓學生親身體驗何謂品德

▲ 學校邀請三位慈善家擔任導師。

父母對小朋友讀書的期望，通常是品學兼優，但若果是魚與熊掌，「品」與「學」之間只能二選一，我想家長多數會選「品」優先，因為我們或多或少都見識過有學、有才或有錢，但無品的人，我們都不願成為那一類人，更不會想自己的小朋友，成為這類人吧。

既然品格如此重要，學校一般怎樣教品德呢？是否背誦弟子規？還是道德經呢？我認識這間學校，就邀請了香港三位廣受讚譽的慈善家——陳校長免費補習天地創辦人陳葒校長、北河同行創辦人、有深水埗明哥之稱的陳灼明先生，以及以長期照顧沙田區內長者而著稱的盛記麵家B哥闆張文強先生，擔任「星級導師」，領導校內學生進行社會服務工作，讓學生以真實的經驗，親身體驗何謂品德，甚麼才是助人為快樂之本。

這間中學的學業成績不是優秀的一類，但學校鼓勵學生積極參與各類型課內及課外活動，一向鼓勵及提醒學生，參與所有活動時，都抱有一個宗旨「服務他人，貢獻社會」令活動更有意義。

學校一批中三學生參加了匯豐香港社區夥伴計劃的社區創科編程馬拉松，參賽作品「智能認藥機」，就是通過物件辨識鏡頭和編寫程式，協助長者解決服藥問題。作品已進入20強，並會競逐「網上我最喜愛創科作品大獎」，科技的設計必須以人為本，也以助人為本。

幾位參賽學生就帶同自行研發的「智能認藥機」探訪明哥及長者，希望更深入了解長者日常食藥時的實際需要及所面對的困難，同時收集真實用家對於「智能認藥機」的意見，令作品更貼地，並非實驗室的象牙塔幻想。

這間就是天主教慈幼會伍少梅中學，校長李建文，他說：「非常感謝陳葒校長、明哥及B哥答應擔任本校的『星級導師』，帶領我們的同學進行社會服務工作。他們三位均以無私奉獻、坐言起行、親力親為以及孜孜不懈地服務基層而著稱，學生得以向他們學習，實在是機會難得。」

校長說：「三位城中最備受尊重、經驗豐富的慈善家指導，把校園學習延伸至更大型、更深入的社區服務，令學校『關愛社區，熱心服務，寓學於務，反思經驗』的教育理念得以進一步實踐。」

這間學校以往一直名聲不算出眾，區內難免被人定型為差的學校，但我多次的探訪所見所知，學校經過近年的努力，已脫胎換骨，我的看法是，學校的「學」不是頂尖成績的一批，但「品」一定是數一數二，若兒子成績不太理想，但希望「有人睇住個仔不變壞」，這間就是區內首選。

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