【立法會選舉】聶德權籲公務員踴躍投票　4個公務員工會發聲明和應

▲ 公務員事務局局長聶德權。 （聶德權 Facebook 影片截圖 ）

立法會換屆選舉12月19日舉行，公務員事務局局長聶德權呼籲公務員在當日踴躍投票。四個公務員工會今日亦發表聯合聲明，呼籲公務員與市民盡公民責任，投票選出賢能，為香港開創新局面。

聶德權今日在其社交專頁上載影片，他在片段中稱，在完善選舉制度下，市民的一票非常重要，形容是「編寫新時代、新篇章的關鍵一票」。他呼籲所有選民，特別是公務員同事，在當日踴躍投票，用選票選出自己在立法會的代表，攜手開創香港未來。

另外，政府人員協會、香港公務員總工會 、國家行政學院香港同學會、香港特區政府公務人員聯會發表聯合聲明，稱即將舉行的選舉是實施 《港區國安法》、完善選舉制度後的首場立法會選舉，意義非凡，呼籲公務員與市民當日投票，共同推動落實「愛國者治港」，保障香港長期繁榮穩定，「一國兩制」行穩致遠。

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責任編輯：陳葆琳