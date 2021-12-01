【Omicron變種】最新新冠病毒變異株 一文看清Omicron傳播威力（不斷更新）
Omicron新冠變種病毒成為全球疫情新變數，TOPick綜合有關Omicron變種病毒內容，為讀者不斷更新病毒發展。
12月1日
本港再增一宗Omicron變種病毒個案，涉及11月28日公布的一宗輸入個案，38歲卡塔爾抵港男子等候轉機期間，離港前檢測呈陽性，並確認帶有Omicron變種病毒，屬本港第四宗Omicron變種病毒個案（詳情即看【下一頁】）。
港大微生物學系系主任杜啟泓表示，研究結果對公共衞生政策，以及疫苗研製有好大的影響及參考價值，惟強調現時難以判斷Omicron變種病毒會否成為主流病毒，仍需培植足夠數量的Omicron病毒，才可進行動物實驗（詳情即看【下一頁】）。
負責研究的微生物學系講座教授袁國勇、陳鴻霖及微生物系主任杜啟泓見傳媒解釋是次發現，並指團隊下一步將就數方面展開研究，包括感染Omicron對曾感染新冠肺炎或接種不同疫苗的人士影響、香港檢測會否有影響，以及正與內地疫苗生產商協商，協助盡快製造針對是次變種病毒的疫苗（詳情即看【下一頁】）。
11月30日
香港大學微生物學系成功從臨床標本中分離出「SARS-CoV-2 Omicron」病毒變種。分離出來的病毒株將可用於開發和生產滅活全病毒疫苗，朝對抗這個被世衛標誌為「值得關切的變種 」邁進一步（詳情即看【下一頁】）。
有瑞士流行病學專家預料Omicron傳播力比Delta更強，約可1傳10至30人。而第1個發現Omicron的南非醫學會主席Angelique Coetzee，亦提到感染Omicron的症狀有別於以往的新冠病毒（詳情即看【下一頁】）。
政府11日30日公布，將於12月3日凌晨0時起，將日本、葡萄牙及瑞典指明為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測（詳情即看【下一頁】）。
Omicron變種病毒正全球擴散，新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，本港目前的外防輸入措施已足夠及嚴謹，唯一的不足是疫苗接種率未夠高，強調新冠疫苗是有效預防重症（詳情即看【下一頁】）。
Omicron變種病毒來勢洶洶，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，港府應要針對如何避免在檢疫酒店內的交叉傳播、以及豁免人士如何避免出現「走漏」個案等，作出的微調防疫政策（詳情即看【下一頁】）。
食衞局局長陳肇始表示，本地疫情仍持續穩定，惟現時全球有關Omicron的資料並不多，故外防輸入的防疫措施「宜緊不宜鬆」，不希望香港疫情受全球影響（詳情即看【下一頁】）。
11月29日
政府公布，將由11月30日凌晨零時起指明安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞為A組指明地區，從該4個地區來港的非香港居民不准入境，並對相關抵港人士實施最嚴格的檢疫要求。同時，按全球最新疫情發展，政府將於12月2日凌晨零時起，指明澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求（詳情即看【下一頁】）。
張竹君表示，昨日確診的第12,432宗個案、37歲男子確認是感染變種病毒Omicron，他無病徵，11月24日從尼日利亞經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，今年9月6日及10月5日在尼日利亞接種兩劑莫德納疫苗，北角華美達盛景酒店檢疫期間，第3天的樣本確診（詳情即看【下一頁】）。
非洲南部出現變種新冠毒株Omicron，引起全球恐慌。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在一個電台節目上表示，Omicron有多個基因突變，擔心攻擊力更強、令疫苗功效打折扣。而本港目前發現的兩宗Omicron變種病毒確診個案，均在檢疫酒店發現，未有流出社區，相信只要繼續做好外防輸入，不會影響與內地通關的進程（詳情即看【下一頁】）。
變種新冠病毒Omicron再入侵本港，上周三（24日）由尼日利亞經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港、於北角華美達盛景酒店檢疫期間確診的37歲男子（第12432宗）被驗出感染Omicron，成本港第3宗相關個案。衞生防護中心表示，該名患者於檢疫第3日樣本Ct值為27至29，至入院後於11月27日再次抽取的樣本Ct值約為20，即病毒量上升，顯示他於近期在香港以外地方受感染（詳情即看【下一頁】）。
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記者：TOPick港聞