  • 18°C
香港時間 : 20211201日 (週三) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【便秘之苦】30歲女子壓力大長期便秘靠吃瀉藥　醫生：大腸切剩20cm才可解決【附通便食物】

醫生診症室 18:07 2021/12/01

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

一名女子長期便秘，吃瀉藥後反趨嚴重，最終要切剩20cm大腸才可解決。

被便秘問題困擾，可如何解決？台灣有外科醫生分享病例指，一名30歲女子因工作壓力大，長期便秘，想吃瀉藥緩解，情況反趨嚴重，最終令大腸癱著不動，要切腸才可解決。

【最新影片】小朋友食出最強抵抗力

長期便秘大腸變笨

台灣外科醫生陳榮堅在節目《醫師好辣》中表示，該名女子被送到急症室時，起初被診斷為嚴重腹膜炎，因她肚子裡有異常的空氣和水，代表腸胃道破損。醫生原以為她胃穿孔，但結果發現其乙狀結腸破損，有一個小洞；縫合破口，並為她做大腸鏡檢查，才診斷出是因為憩室炎而導致大腸破裂。住院治療期間，該女子的大腸仍持續脹起。

其後得知，她求學時期排便正常，自20多歲踏入職場後，因為壓力而持續便秘，大便次數愈來愈少。她曾用浣腸、大腸水等非坊間方法紓緩，惟導致大腸「愈來愈笨」，大腸下端脹起，不怎麼蠕動。

【同場加映】通便高纖食物

    點擊圖片放大
    +4
    +3

大腸切剩20cm

陳醫生解釋，當遇到壓力時，有人會出現腸躁症，大腸蠕動得厲害；另亦有人大腸癱著不動，出現大腸無力症，處於一個便秘狀態。但他指出，大腸與水管不同，不是通了就沒事。由於大腸呈「ㄇ」字形，消化的殘餘物抵達大腸後，要靠腸道自己蠕動才可往前擠，完成一個正常的消化過程。不過，若殘餘物無法向前擠，就會造成遠處有假性阻塞，導致近處較薄的腸道破裂。

醫生續指，該名女子的便秘問題持續約兩年，愈吃瀉藥情況愈嚴重。若不吃瀉藥，她可以持續半個月沒大便。最終，她接受「大腸次全切除手術」，把大腸切至只剩20cm，然後再用小腸連接，才把問題解決。

【同場加映】中醫推介通便食物茶療

    點擊圖片放大
    +4
    +3

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【超市大搜查】1碗全麥意粉纖維量=2條中型香蕉　營養師推薦6款高纖全麥意粉KO便秘【附名單】
16:12 2021/11/26
【超市大搜查】1碗全麥意粉纖維量=2條中型香蕉　營養師推薦6款高纖全麥意粉KO便秘【附名單】
【腸道問題】腸胃不適易腹脹勿食高FODMAP食物　日本專家教3招改善便秘及腸易激
17:39 2021/11/19
【腸道問題】腸胃不適易腹脹勿食高FODMAP食物　日本專家教3招改善便秘及腸易激
【潤燥湯水】秋天喉乾皮膚乾大便呈粒狀　中醫推介湯水滋陰潤燥紓緩便秘【附做法】
10:34 2021/10/19
【潤燥湯水】秋天喉乾皮膚乾大便呈粒狀　中醫推介湯水滋陰潤燥紓緩便秘【附做法】

你可能感興趣

【超市大搜查】1碗全麥意粉纖維量=2條中型香蕉　營養師推薦6款高纖全麥意粉KO便秘【附名單】
16:12 2021/11/26
【超市大搜查】1碗全麥意粉纖維量=2條中型香蕉　營養師推薦6款高纖全麥意粉KO便秘【附名單】
【腸道問題】腸胃不適易腹脹勿食高FODMAP食物　日本專家教3招改善便秘及腸易激
17:39 2021/11/19
【腸道問題】腸胃不適易腹脹勿食高FODMAP食物　日本專家教3招改善便秘及腸易激
【潤燥湯水】秋天喉乾皮膚乾大便呈粒狀　中醫推介湯水滋陰潤燥紓緩便秘【附做法】
10:34 2021/10/19
【潤燥湯水】秋天喉乾皮膚乾大便呈粒狀　中醫推介湯水滋陰潤燥紓緩便秘【附做法】
健康問題 便秘 壓力 治療 手術 台灣

最高瀏覽

【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
16:09 2021/11/30
【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
14:58 2021/11/29
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮
今日 11:25
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮