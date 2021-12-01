【便秘之苦】30歲女子壓力大長期便秘靠吃瀉藥　醫生：大腸切剩20cm才可解決【附通便食物】

▲ 一名女子長期便秘，吃瀉藥後反趨嚴重，最終要切剩20cm大腸才可解決。

被便秘問題困擾，可如何解決？台灣有外科醫生分享病例指，一名30歲女子因工作壓力大，長期便秘，想吃瀉藥緩解，情況反趨嚴重，最終令大腸癱著不動，要切腸才可解決。

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長期便秘大腸變笨

台灣外科醫生陳榮堅在節目《醫師好辣》中表示，該名女子被送到急症室時，起初被診斷為嚴重腹膜炎，因她肚子裡有異常的空氣和水，代表腸胃道破損。醫生原以為她胃穿孔，但結果發現其乙狀結腸破損，有一個小洞；縫合破口，並為她做大腸鏡檢查，才診斷出是因為憩室炎而導致大腸破裂。住院治療期間，該女子的大腸仍持續脹起。

其後得知，她求學時期排便正常，自20多歲踏入職場後，因為壓力而持續便秘，大便次數愈來愈少。她曾用浣腸、大腸水等非坊間方法紓緩，惟導致大腸「愈來愈笨」，大腸下端脹起，不怎麼蠕動。

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大腸切剩20cm

陳醫生解釋，當遇到壓力時，有人會出現腸躁症，大腸蠕動得厲害；另亦有人大腸癱著不動，出現大腸無力症，處於一個便秘狀態。但他指出，大腸與水管不同，不是通了就沒事。由於大腸呈「ㄇ」字形，消化的殘餘物抵達大腸後，要靠腸道自己蠕動才可往前擠，完成一個正常的消化過程。不過，若殘餘物無法向前擠，就會造成遠處有假性阻塞，導致近處較薄的腸道破裂。

醫生續指，該名女子的便秘問題持續約兩年，愈吃瀉藥情況愈嚴重。若不吃瀉藥，她可以持續半個月沒大便。最終，她接受「大腸次全切除手術」，把大腸切至只剩20cm，然後再用小腸連接，才把問題解決。

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責任編輯：羅嘉欣