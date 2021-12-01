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【天氣預測】天文台料冬季氣溫正常至偏高　有14日寒冷天氣

社會 17:10 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

香港天文台與長者安居協會聯合記者會。 (左)天文台助理台長陳栢緯。 (右)長者安居協會行政總裁王虹虹。 （陳靜儀攝）

氣溫顯著轉涼，天文台今（1日）預測明早至週五早上市區氣溫為14度左右，隨後幾天早上清涼，日夜溫差大；天文台又預料今年冬季氣溫為正常至偏高水平。長者安居協會提醒，長者要穿足夠衣物，多喝暖水保暖等，若有不適要求醫或按平安鐘求助。

天文台助理台長陳栢緯指，今早天文台錄到市區最低氣溫為14.8度，新界12至13度左右；預計明早溫度會更低，市區14度，新界再低2-3度。另外，今日日間相對濕度為21-39%左右，天氣非常乾燥。陳栢緯指，預計明早至星期五早上市區氣溫為14度左右，隨後幾天早上清涼，日夜溫差較大，天氣非常乾燥，提醒市民留意溫度變化，惟預計發出寒冷天氣警告的機會不大。

陳栢緯又預則，今年冬季氣溫平均為正常至偏高水平，但日與日之間的氣溫和溫度變化依然可以很大，預料寒冷天氣日數也與去年冬季相約，即14天。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，寒冷天氣會影響長者氣管健康、導致低溫症或因穿過分厚重衣物妨礙血液循環及影響身體活動，提醒長者要穿足夠衣物，多喝暖水保暖及保持空氣流通，但不要穿過分厚重的衣物。若有身體不適要求醫或按平安鐘求助，亦建議長者盡快接種疫苗。

王虹虹又指，寒冷天氣加疫情的雙重夾擊下，長者減少外出及社交運動或影響精神健康，建議長者親友定期致電或探訪長者，又建議長者保持適當運動量，每天做溫和室內運動。

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記者：黃小冰

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